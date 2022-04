Castilla-La Mancha aconseja usar la mascarilla y estudia algunos puntos del decreto: "Tenemos dudas"

El director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Juan Camacho, ha explicado que desde hace unas horas el uso de la mascarilla en interiores en España ha dejado de ser obligatorio con alguna excepción.

Así, Camacho ha recordado que la mascarilla continúa siendo obligatoria en centros, servicios y establecimientos sanitarios como hospitales, centros de salud, centros de transfusión o farmacias, tanto para las personas que trabajen en ellos, como para visitantes.

La excepción es que no será obligatoria para las personas que se encuentren ingresadas cuando permanezcan en sus habitaciones, según ha dicho Camacho en una entrevista en la televisión autonómica de la que ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Igualmente, continuará siendo obligatorio el uso de mascarillas en centros sociosanitarios, como residencias de mayores, tanto para las personas que trabajen en ellos, como para los visitantes. No así, para las personas residentes.

Se mantiene también la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el transporte aéreo, ferrocarril y autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros.

Camacho ha recordado que, pese a que el uso de la mascarilla deja de ser obligatorio, "no quiere decir que no sea recomendable". "Cada persona puede tomar la decisión de su uso de forma individual y absolutamente libre", ha defendido.

Mascarilla en el trabajo y en los colegios

Respecto a las dudas suscitadas en los ámbitos laborables, el director general de Salud Pública ha explicado que en las próximas horas el Ministerio de Sanidad colgará en su página web unos documentos donde se desarrolla más el uso de las mascarillas en los puestos de trabajo, elaborado por la ponencia de alertas y revisado por la Comisión de Salud Pública.

Sobre este asunto también se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, que ha indicado que el Gobierno autonómico está estudiando si los centros escolares, en el marco de su autonomía, o los centros de trabajo pueden obligar o solo hacer recomendaciones sobre el uso de la mascarilla.

Fernández ha explicado que, en el caso de los colegios, queda claro que la mascarilla a partir de hoy ya no es obligatoria y solo está recomendada para los profesores vulnerables al coronavirus. Sin embargo, aunque se elimina la obligatoriedad legal de llevar mascarilla, quien quiera puede llevarla, salvo que los centros escolares, dentro de su autonomía, decidan otra cosa.



En ese sentido, Fernández ha apuntado que en el Gobierno regional tienen la duda de "hasta dónde llega el real decreto del ministerio", ya que hay algunos centros escolares que, por ejemplo, tienen prohibido llevar gorras.

"En estos detalles estamos enredados en este momento", ha asegurado la portavoz , quien ha añadido que esperan poder resolverlo "en horas", y en cualquier caso, ha apuntado que, "con carácter general, los centros escolares van a tirar de recomendación".

En lo que respecta a los centros de trabajo, ha explicado que el real decreto da la capacidad a los servicios de seguridad y salud de las empresas de poder poner las medidas de control que considere precisas, previa evaluación del centro de trabajo, lo que supone que cada centro de trabajo tiene que ser evaluado.



La norma general en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha afirmado la portavoz, es que no hay mascarillas, salvo que en centros concretos se especifique que no hay ventilación o no reúna las condiciones para que los trabajadores puedan estar sin mascarilla con seguridad.

"El único matiz que no sabemos es si los servicios de seguridad y salud pueden imponer o solo recomendar" el uso de la mascarilla, por lo que se ha de hacer una evaluación centro a centro.

