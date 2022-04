Cuatro entidades formarán a las familias de Castilla-La Mancha que acogerán a niños ucranianos

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el decreto por el que se concederá una ayuda directa a las entidades sociales Colabora en Ciudad Real, Mensajeros de la Paz en Albacete, Acofiam en Cuenca y Actia en Guadalajara y Toledo, para la evaluación, formación y selección previa de familias para el acogimiento de menores durante un periodo de seis meses, a raíz de la guerra en Ucrania, dotado con un total de 275.700 euros.

Así lo ha avanzado este martes en rueda de prensa, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha dado cuenta de este decreto, que servirá para subvencionar los gastos de personal, mantenimiento "y con todo lo que necesiten" para poder hacer una valoración extraordinaria debido a la situación y al contexto actual generado por el conflicto bélico.

La consejera ha señalado que durante el mes de marzo, a través de la Dirección de Infancia y Familia, se han formalizado ya 590 solicitudes de acogimiento, y ahora esas familias deberán recibir una formación y una valoración sobre la idoneidad del núcleo familiar para llevar a cabo la acogida. De ello se encargarán estas cuatro entidades, que ya trabajan habitualmente en los programas de acogida en las cinco provincias de la región.

Después de Semana Santa

El objetivo del Gobierno regional es empezar con los programas de formación una vez pasada la Semana Santa. De hecho, en Albacete se desarrollarán entre el 19 y el 20 de este mismo mes, aunque desde las delegaciones provinciales, como ha confirmado García Torijano, ya empezaron las primeras charlas informativas "y, por tanto, ya hay muchas familias que han podido y tenido la oportunidad de poder preguntar y resolver las dudas que tenían" y conocer el programa de acogida.

A raíz del Real Decreto Ley que establece el procedimiento especial a seguir con los menores afectados por la crisis de Ucrania, desde el Ejecutivo regional, como ha comentado, se ha observado la necesidad de priorizar la valoración y formación de las familias de acogimiento.

Actualmente, en Castilla-La Mancha hay ya 535 niños adolescentes en acogida familiar, 211 en familia ajena y 324 en familia extensa hasta alcanzar un total de 1.077 menores tutelados en la región. El decreto ahora aprobado, como ha detallado la titular de Bienestar Social, permitirá tener a muchas familias de acogida para atender también "a la respuesta de otras crisis humanitarias y otras necesidades que tengamos con menores de Castilla-La Mancha".

Más allá de Ucrania

De hecho, más del 50 por ciento de las solicitudes recibidas de las familias "no tiene preferencia de acogida" para niños ucranianos sino que "están abiertos a poder participar en este programa para poder acoger a cualquier menor que así lo necesite en Castilla-La Mancha" y por tanto se incorporarán a este programa en el futuro.

En este contexto, y preguntada por las medidas excepcionales en materia de acogimiento familiar en Castilla-La Mancha de niños, niñas y adolescentes del sistema de protección debido el aumento de ofrecimientos por la situación de conflicto bélico en Ucrania que publicó este lunes el Diario Oficial de la región, ha comentado que lo que permite es acortar los tiempos de la formación de las familias "debido a la urgencia" de la situación actual, para "hacerla más intensa en menos tiempo, por ser previsores y poder tener una bolsa de familias formada para que pueda dar respuesta" a la demanda.

Si el tiempo medio que se suele dedicar a esta formación y evaluación es de unos seis meses para poder dar la idoneidad, el procedimiento recorta los tiempos "lo máximo posible" hasta unos dos meses. En cualquier caso, la consejera ha destacado que actualmente la región no tiene niños menores no acompañados de Ucrania, que no vengan con tutores, educadores o sus propios familiares, por lo que esta medida tiene un carácter previsor y preventivo.

