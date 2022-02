Agenda del lunes: García-Page con Núñez, Nacho Hernando con Tita García y Emilio Sáez inaugura

Actualidad política

--9.15 horas: en Toledo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se reúne con los responsables de los grupos políticos con representación en las Cortes regionales para abordar cuestiones relativas al sistema de financiación autonómica, en el Palacio de Fuensalida. Al comienzo de cada reunión, los medios gráficos podrán tomar imágenes. Posteriormente, una vez finalizadas las reuniones con los representantes parlamentarios de PSOE, Cs y PP, en esta orden, habrá una atención a medios. La reunión con el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, tendrá lugar a las 12 horas.

--9.30 horas: en Talavera de la Reina, la concejal de Ciudadanía e Imagen Sostenible de Ciudad, Montserrat Muro, y el concejal de Juventud e Infancia, Daniel Tito, informan de asuntos relacionados con sus áreas en relación al proyecto de Presupuestos para 2022, en el Salón de Gestores del Ayuntamiento.

--10.00 horas: en Toledo, reunión de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, presidida por Pablo Bellido. Sólo gráficos.

--10.15 horas: en Guadalajara, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cogolludo, Jesús Ángel Duce, y la diputada provincial Marta Abádez, ofrecen una rueda de prensa sobre asuntos relacionados con esta localidad, en la sede del PP.

--10.45 horas: en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, asiste a la presentación del I Plan Estratégico Municipal de Igualdad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La atención a los medios de comunicación será a las 10.45 horas.

--10.45 horas: en Toledo, el viceportavoz del Grupo Municipal Popular, José López Gamarra, atiende a los medios de comunicación antes de la Comisión Municipal de Hacienda, en el Centro Cultural San Marcos (Calle Trinidad, 7).

--11.00 horas: en Alcocer (Guadalajara), el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, visita las obras de emergencia para la prevención y mitigación de inundaciones en Alcocer. A las 11.00 horas firmará en el libro de honor del Ayuntamiento y posteriormente recorrerá las obras, comenzando por la plaza del Ayuntamiento, calle Educación, s/n.

--11.00 horas: en Ciudad Real, la portavoz del equipo de Gobierno, Mariana Boadella, informará de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

--11.00 horas: en Illescas (Toledo), el senador del PP José Julián Gregorio ofrecerá una rueda de prensa en la sede local del PP (Plaza Mayor, 13).

--11.30 horas: en Torrijos (Toledo), la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se reúne con el alcalde de Torrijos, y posteriormente, a las 11.30 horas, visita el Hospital de la Santísima Trinidad de la localidad torrijeña, donde atenderá a los medios de comunicación (Calle del Cristo, 3).

--11.30 horas: León, el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, participa en la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el Convento de San Marcos (Parador de León).

--11.30 horas: en Toledo, la alcaldesa, Milagros Tolón, visita el campo de fútbol del Arroyo en Santa Bárbara.

--12.00 horas: en Guadalajara, rueda de prensa del diputado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Héctor Gregorio; el alcalde de Tendilla, Jesús María Muñoz; y el concejal de Tendilla, Israel Pérez, en la Sala de Prensa de la Diputación.

Economía y laboral

--10.00 horas: en Guadalajara, el responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, ofrece una rueda de prensa en la sede de UGT Servicios Públicos (C/Dr Fleming, 14).

--10.30 horas: en Talavera de la Reina, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la alcaldesa, Tita García Élez, visitan el inicio de las obras de la finalización de la Variante de Talavera de la Reina. El punto de encuentro con los medios de comunicación será en el Camino del Membrillo, al cual se accede desde la N-502.

--11.00 horas: en Albacete, el alcalde, Emilio Sáez; la concejal de Economía y Hacienda, María José López; y la concejal de Emprendimiento e Innovación, Laura Avellaneda, participan en la inauguración de Fluid Stocks Albacete, en el Polígono de Campollano. C/ Autovía, 23.

Sociedad y Cultura

--10.00 horas: en Albacete, la vicepresidenta provincial, Amparo Torres, presenta una nueva edición del Encuentro de Cuadrillas de Nerpio, junto al alcalde de la localidad, José Antonio Gómez, en el salón de actos de la Diputación.

--10.00 horas: en Toledo, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, presenta en rueda de prensa en la Consejería, el escape room 'El Tesoro de Don Quijote'. Esta rueda de prensa será emitida en streaming a través del Facebook de Cultura Castilla-La Mancha (https://www.facebook.com/culturaenclm/).

--10.00 horas: en Toledo, presentación del cupón de la ONCE, del día 22 de febrero, dedicado al Día de la Igualdad Salarial, en el salón de actos de la Delegación Territorial de la ONCE en Toledo (C/ Reino Unido, 10). Asistirán la delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo; la representante de las mujeres con discapacidad en el Consejo Regional de la Mujer, Charo Infante; y la responsable del departamento de Juego de la ONCE en la región, María Carmen Hidalgo.

--10.30 horas: en Toledo, la concejal de Festejos, María Teresa Puig, presenta a través de Webex el programa de Carnaval 2022.

--10.30 horas: en Elche de la Sierra (Albacete), el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, visita los trabajos de mejora y ejecución de tratamientos selvícolas que se están realizando en el término municipal de Elche de la Sierra. El punto de encuentro con los medios será a las 10.30 horas en Hotel Moreno (C/Bolea, 44) y en esta ubicación: https://maps.app.goo.gl/cUUeHNZEKdCgj9Ny7

--10.30 horas: en Albacete, el concejal de Promoción de la Ciudad, Modesto Belinchón, y la concejal de Atención a las Personas, Juani García, presentan las actividades que se han organizado desde el Ayuntamiento de Albacete en torno a Jueves Lardero y el programa festivo de Carnaval, en la Sala de Prensa del Ayuntamiento.

--10.30 horas: en Daimiel, la concejal de Infancia, Mari Cruces Sánchez de Pablo, informa sobre asuntos relacionados con su delegación y el Carnaval, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento.

--20.30 horas: en Ciudad Real, el concejal de Cultura, Nacho Sánchez, junto a otros miembros de la Corporación Municipal asisten al ciclo los 'Lunes musicales' con la actuación de 'Manchelos' en 'Made in Spain', en el Antiguo Casino.

