El trágico día en el que García-Page pensó en dejar la Presidencia de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pronosticado este jueves con optimismo que "España va a poder decir en abril que sale del covid". Sin embargo, durante la misma entrevista concedida a CMM, la radiotelevisión pública autonómica, el también líder de los socialistas castellano-manchegos ha reconocido que el extremo desgaste emocional que le provocó la gestión de los momentos más duros de la pandemia le llevo a pensar en "dejar paso".

"El día que me dijeron que salían 80 féretros del hospital de Toledo porque había que llevarlos en caravana... No podré olvidarlo nunca. Pregunté a los especialistas cuántos días íbamos a seguir con esa mortalidad y me respondieron que, como mínimo, un mes más. ¿Qué le iba a decir yo a la gente?", ha recordado un emocionado García-Page.

"Pensé que cuando acabara el covid sería el momento de dejar paso. Es que son experiencias muy duras", ha añadido el presidente de Castilla-La Mancha, que ha explicado que fue la actitud "perfecta" de "la gente" para vencer al coronavirus lo que finalmente le hizo cambiar de opinión.

"No podía dormir"

García-Page, además, ha contado que la tensión provocada por estar lidiando contra la dureza de la primera ola de la crisis sanitaria le obligó medicarse y que en aquellos meses de la primavera de 2020 "no podía dormir de ninguna manera".

En ese momento ha agradecido el apoyo recibido entonces por parte del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, del que ha dicho: "Es mi médico y, aunque hemos llorado muchas noches, nos ha elevado la moral, nos ha dado perspectiva y luz".

