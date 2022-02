El PSOE aplica el rodillo en la ley de Aguas de Castilla-La Mancha e impone un canon millonario

La comisión de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este miércoles dos enmiendas parciales y ha rechazado 64 de las 66 que en total ha presentado la oposición -25 de Ciudadanos y 41 del PP- al proyecto de Ley de Aguas, cuyo texto mantiene el canon medioambiental.

Durante el debate de las enmiendas parciales de la formación naranja y del grupo popular, el PSOE ha avanzado el apoyo a las dos enmiendas aprobadas, una de cada grupo de la oposición, las cuales han cosechado unanimidad en la votación, y también ha planteado una transacción a otra enmienda del PP que sin embargo no ha sido aceptada.

Las dos enmiendas aprobadas suponen, por un lado, añadir al texto normativo, a propuesta del PP, que los proyectos de la Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades que anualmente sean remitidos a las Cortes deberán prever las partidas para llevar a cabo la ejecución de las correspondientes infraestructuras hidráulicas; y, por otro lado, tener en cuenta la Ley de Protección de Datos a la hora de publicar las sanciones, como ha solicitado Cs.

La diputada de la formación naranja Elena Jaime ha defendido las 25 enmiendas parciales presentadas por Cs y ha destacado que la finalidad principal es "dejar fuera de la ley el mal llamado canon medioambiental que pretenden imponer".

Subida "descarada"

En este sentido, ha lamentado que un Gobierno regional que "dice bajar los impuestos", pone este nuevo y también sube los cánones de aducción y depuración, y lo hace, según Cs, de forma "descarada" y en un momento en el que "la gente está asfixiada", además de que se tendrá que pagar hasta tres veces en algunos casos.

Por otro lado, Jaime ha explicado que en otras de las enmiendas de Cs han pedido el cumplimiento del Pacto del Agua, la mejora de la transparencia del Gobierno regional, que la expropiación forzosa de bienes de titularidad privada sea el último paso y que no se dejen fuera, de nuevo, del Consejo del Agua a organizaciones agrarias que el propio Ejecutivo no considera "simbólicas" y las cuales "no le gustan".

Por su parte, la parlamentaria popular Ana Guarinos ha incidido en que también su grupo ha propuesto, entre sus 41 enmiendas parciales, la supresión de todos los artículos relacionados con el canon medioambiental y todos los apartados que hacen referencia a este nuevo impuesto.

Guarinos también ha subrayado que el PP ha planteado cambiar el título "engañoso" de la normativa porque a su juicio no se trata de "una Ley de Aguas sino ante una Ley de los Tributos del Agua", que ya que "pretende imponer" un nuevo impuesto con el que el Ejecutivo autonómico quiere recaudar 57 millones de euros.

Además, ha tildado de "falso" que el canon medioambiental se denomine así por la Directiva Marco del Agua, ya que en la Ley del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha del año 2002 ya se contempla el cumplimiento de los objetivos medioambientales con estos dos cánones existentes.

Entre otras enmiendas, Guarinos ha lamentado que el Gobierno regional pretenda trasladar a los ayuntamientos la vigilancia de los vertidos, ha pedido que la revisión de los planes directores de abastecimiento y depuración se haga como mínimo cada cinco años porque la actualización de los mismos pueda tardar más tiempo en algunas ocasiones, y que en el Consejo del Agua no se aumente el número de representantes de la Administración hidráulica del Estado a la vez que se rebaja el de miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de la región.

Optimización del agua

Por su lado, el diputado del grupo socialista Francisco Pérez, que será el encargado de exponer ante el pleno el dictamen aprobado en la comisión, ha recordado que el PSOE no ha presentado ninguna enmienda parcial y ha justificado que este proyecto de Ley responde al cumplimiento de los acuerdos de la Mesa del Agua regional y que el objetivo es "la optimización de la gestión del agua, mejorar los servicios y velar por la conservación del medio ambiente".

Para ello, ha recalcado que es necesaria una financiación y que este es el motivo por el que el proyecto de Ley incluye un canon medioambiental que, ha remarcado, es similar o igual al que hay en el resto de comunidades autónomas, excepto Canarias, por lo que el Ejecutivo autonómico "no trae ningún invento nuevo".

Pérez ha insistido en que "el objetivo es resolver los problemas de la región en materia de agua y paliar los efectos en el medio ambiente" y en que "de ninguna forma se trata de colar un nuevo impuestazo en la economía de las familias y empresas de Castilla-La Mancha" como sostiene la oposición.

Tras las sucesivas votaciones en las que el PSOE ha apoyado la norma al completo mientras que Cs y PP han votado en contra de los artículos relacionados con el canon medioambiental y con los aspectos enmendados por cada uno de ellos -mantienen vivas todas las enmiendas rechazadas-, el dictamen de la comisión ha quedado aprobado para ir al pleno del Parlamento.

