Álvaro Gutiérrez (PSOE) cree que Paco Núñez es inimitable, "lamentablemente"

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo y presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, ha defendido este domingo "la fórmula Page" para Castilla-La Mancha, con políticas que "han reducido el desempleo a la mitad o han multiplicado por dos el presupuesto en servicios sociales", frente a "Paco Núñez y el PP, que se empeñan en presentar planes alternativos a lo que funciona y funciona bien".

Asimismo, ante las manifestaciones del candidato del PP a la Junta, Paco Núñez, que ha destacado que "Mañueco no quiere parecerse a Page ni a nada parecido", Gutiérrez ha afirmado que es "Núñez" quien "no se parece ni a Ayuso ni a Feijóo ni a Mañueco, es inimitable", lo que ha recalcado que "no es un halago, precisamente, es un lamento", pues ha criticado que "no hay nadie que haya mentido tanto, que haya lanzado tantos engaños, tantos bulos, que haya incumplido su palabra" como Núñez.

"Núñez desgraciadamente, lamentablemente, como digo, no es un halago, sino un lamento, es absolutamente inimitable para mal", ha incidido.

Para Álvaro Gutiérrez "lo que ha demostrado Emiliano García-Page es ser, precisamente, la alternativa a las políticas de Cospedal y del PP", cuya fórmula de gobierno fue y es recortes, despidos y desempleo, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma que más ha reducido el paro", ha aseverado el secretario general de los socialistas toledanos, "hasta el punto de que, desde que gobierna Page", nuestra comunidad autónoma "ha pasado del 28 % de tasa de paro al 14 %, es decir, hemos reducido en un 50 % el paro en la región".

Además, ha resaltado que "Castilla-La Mancha es la región que más ha crecido en cohesión social, multiplicando por dos el presupuesto en educación, en sanidad y en servicios sociales", por lo que ha insistido en que "el PP se empeña en presentar alternativas a lo que funciona y la alternativa a lo que funciona es volver a lo que no funcionaba".

Gutiérrez se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación en la localidad toledana de Numancia de la Sagra, donde ha asistido a la celebración de la festividad de la Virgen de la Candelaria.

Okupas

Por otro lado, el secretario general del PSOE de la provincia de Toledo se ha referido también a la ocupación ilegal de viviendas y ha defendido que "el PSOE de Castilla-La Mancha está con los vecinos y, por supuesto, apoyamos las iniciativas vecinales contra la ocupación ilegal".

De hecho, ha subrayado, "el PSOE y el Gobierno de Castilla-La Mancha somos muy reivindicativos al respecto" recordando que "hemos llevado al Congreso de los Diputados una proposición de ley y estamos dialogando con el Gobierno de España para que salga adelante" porque "solucionaría los problemas de la ocupación ilegal en los puntos clave en los que realmente tenemos que trabajar desde la ciudadanía y los gobiernos".

Por ello, ha afeado que "el PP de Castilla-La Mancha no hablaba de ocupaciones ilegales cuando gobernaba el PP en España", mientras que "nosotros sí estamos hablando desde Castilla-La Mancha de ocupaciones ilegales y de planes contra la ocupación ilegal", reclamando soluciones a "nuestro propio gobierno del Partido Socialista en España".

A diferencia del PP, ha remarcado Gutiérrez, "mantenemos nuestro criterio y nuestra palabra y decimos lo mismo cuando gobernamos que cuando estamos en la oposición, cuando gobiernan los de nuestro partido que cuando gobiernan los del partido contrario".

"Eso se llama coherencia y eso se llama, en definitiva, trabajar para los ciudadanos y ciudadanas y para los intereses de la ciudadanía y no haciendo política demagógica y barata", ha concluido.

