Consideran "engañoso" el anuncio de García-Page sobre el contrato de 800 docentes

La diputada nacional del PP, Beatriz Jiménez, ha calificado este viernes de “engañoso” el anuncio que ha realizado Page esobre la contratación de más de 800 docentes en Castilla-La Mancha.



Jiménez ha recordado que la contratación de estos 800 docentes está vinculado a los Planes de Refuerzo Educativo, están financiados por fondos europeos y ya se sabía que comenzarían a partir de enero.



Así se ha pronunciado la diputada nacional del PP, tras el encuentro que ha mantenido en Guadalajara, con el presidente de ANPE Castilla-La Mancha, Ramón Izquierdo, donde han analizado, de primera mano, la situación que se está viviendo en los centros educativos tras la vuelta a las aulas después de las vacaciones navideñas.



En este encuentro también ha participado el presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo; los vicesecretrarios provinciale, Santiago López y Roberto Narro, y el vicesecretario regional de Política Social, José Martín-Buro.



Así mismo, ha señalado que el PP ya propuso que, dadas las circunstancias sanitarias, estos planes de refuerzo educativos se pusieran en marcha en los centros escolares a partir del mes de septiembre.



En este sentido, ha indicado que Page debería haber anunciado cómo se están llevando a cabo las contrataciones del personal docente que está en casa por covid, ya que, esta primera semana ha sido un auténtico “caos” puesto que la mayoría de las bajas no se han cubierto.



Por ello, la dirigente popular ha denunciado, una vez más, la falta de previsión del Gobierno regional, no solo en las bajas docentes, sino, en la tramitación de los nuevos protocolos covid-19.



Además, ha lamentado que la consejería de Educación llamara a los sindicatos y a la Comunidad Educativa el domingo por la noche para hacer el Comité de Seguridad el propio día 10 de enero, justo cuando se reanudaban las clases tras las vacaciones de Navidad.



También, el PP-CLM sigue demandando la realización de test gratuitos tanto para docentes como los alumnos, y sobre, todo, solicita la protección de los docentes ofreciéndoles todos los recursos para evitar que se contagien con la financiación de mascarillas de protección.



“La Junta de Comunidades poco o nada ha hecho por los profesores, y así quedó demostrado cuando al inicio de la pandemia el propio Page acusó a los docentes de querer irse 15 días de vacaciones”.



Por todo lo anterior, Jiménez ha pedido al Gobierno regional “seriedad y responsabilidad” y especialmente que no haga anuncios vacíos de contenido.

