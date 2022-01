Picazo asegura que los pactos en los ayuntamientos no peligran pese a que "Page ha faltado a su palabra"

La coordinadora de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, asegura que no se arrepiente de haber apoyado en 2021 los presupuestos de la Junta, porque "eran necesarios" ya que debido a la pandemia se vivió "un momento muy delicado", pero reprocha que el presidente regional, Emiliano García-Page, "ha faltado a su palabra" y, por ello, justifica que su grupo no ha respaldado las cuentas de 2022.

En una entrevista concedida a la Agencia Efe, en la que Picazo detalla los proyectos más inmediatos de su grupo en las Cortes para 2022, también repasa la situación política de la comunidad autónoma y opina que "el gobierno no tiene ambición, no es claro y no es transparente", por lo que a su entender, apoyar el presupuesto de 2022 -que ha salido adelante solo con el voto a favor de la mayoría absoluta del PSOE en el parlamento castellanomanchego- habría sido "un acto de fe, de buena fe".

"Vemos que en los presupuestos existen partidas consensuadas con Ciudadanos que no se han llevado a cabo, como los cuidados paliativos en niños", reprocha Picazo, que denuncia que las cuentas públicas, que considera la principal herramienta del gobierno, "se utiliza más como propaganda que como otra cosa".

Asimismo, sostiene que para el presupuesto de 2022 "no ha habido voluntad de diálogo, de ver que existe otro modelo liberal, que puede llevar a Castilla-La Mancha el impulso que necesita", e insta al Ejecutivo castellanomanchego a ser "más claro y más coherente" y le reprocha "falta de transparencia y triunfalismo".

Picazo también recuerda que en 2021, su partido firmó con el PSOE y el Gobierno regional el Pacto por la Recuperación Económica, que "ha tenido muy buenas medidas y leyes aprobadas por unanimidad en las Cortes", entre las que cita la ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (Suma) o la de reserva estratégica de material sanitario, aunque critica que no se ha puesto en marcha la comisión de investigación sobre la Covid en las Cortes, que también estaba incluida en el pacto.

"Es cierto que de ese pacto han salido medidas. En aquel momento se pudo hablar y nos hubiera gustado que ese seguimiento se hubiera realizado conjuntamente por los dos partidos, pero las mayorías absolutas es lo que tienen", concluye Picazo.

Proposición de Ley sobre mayores

En cuanto al trabajo que plantea su formación para este recién estrenado 2022, Picazo resalta la presentación de una proposición de ley sobre mayores, que estará lista en el primer periodo de sesiones de las Cortes, y que tiene como finalidad atender las necesidades integrales de las personas mayores, "vivan donde vivan, en las grandes ciudades o en los pequeños municipios".

Sanidad, servicios sociales y proporcionales un envejecimiento activo, con ocio adecuado a sus características y ayudándoles a introducirse en las nuevas tecnologías, son algunos de los aspectos que se atenderán en esta proposición de ley, que también plantea revisar el modelo de residencias de mayores de la comunidad autónoma, pues lamenta que durante la pandemia "eran verdaderas ratoneras".

En un horizonte más inmediato, la también presidenta del grupo de Ciudadanos en las Cortes señala que en el parlamento regional está abierto el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley de Aguas, que finaliza el 15 de enero y, tras denunciar que este periodo se ha producido en plena época navideña, adelanta que su partido va a ser "muy firme en decir 'no' al canon del consumo de agua, un impuestazo que se pretende a imponer a todos los vecinos de Castilla-La Mancha".

"No es justo ni es una imposición de Europa, como pretende hacer creer la Junta", sostiene Picazo, que por contra, tacha de "nefasta" la gestión del Ejecutivo regional en materia de aguas, depuración e inversiones en este tema, porque "se deberían haber realizado infraestructuras hídricas que están presupuestadas pero no se han llevado a cabo".

Por todo ello, adelanta que su grupo no votará a favor de la ley de Aguas en las Cortes si el Gobierno regional "sigue con este encabezonamiento de imponer esta tasa" a todos los consumidores.

En este punto, lamenta que el Ejecutivo regional rechazó la propuesta de Cs de rebajar un 0,65 por ciento el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a todos los contribuyentes de Castilla-La Mancha argumentando que no era una medida progresiva, pero se cuestiona si es progresivo "imponer el impuesto al consumo del agua a todos los consumidores, por lo que se pregunta: ¿A qué jugamos?".

Los pactos en los ayuntamientos no peligran

En cualquier caso, descarta que estos desacuerdos con el PSOE a nivel regional se puedan traducir en tensión en los ayuntamientos, como Albacete o Ciudad Real, donde ambos partidos gobiernan en coalición, e incluso se han turnado en las Alcaldías.

"Ciudadanos no es un partido que da inestabilidad, sino que en Ciudadanos prima el sentido común y trabaja por el interés general de los vecinos. En ello estamos, que a nadie le quepa duda", recalca la líder de la formación naranja en la comunidad autónoma, que asevera que su partido realiza las políticas que corresponde en cada municipio y resume: "Somos críticos cuando tenemos que serlo y somos exigentes cuando tenemos que serlo".

