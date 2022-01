Cabreo de los empresarios de Cecam, Toledo y Ciudad Real con Garzón: "Debe dimitir o ser cesado"

Las polémicas declaraciones sobre la carne española del ministro de Consumo, Alberto Garzón, han desatado una oleada de reacciones. En este sentido, la Federación de Empresarios de la provincia de Toledo (FEDETO) ha mostrado su enfado ante su “insensatez”, pidiendo su “dimisión o cese de forma fulminante”.

La Federación afirma que las declaraciones son “imprudentes, irresponsables y suponen un atentado de incalculables consecuencias contra el sector agroalimentario de la provincia de Toledo, de Castilla-La Mancha y de España. Declarar que las cabezas de ganado contaminan, son de mala calidad y objeto de maltrato constituye una afirmación ridícula que roza la estupidez y la mala fe”.

Así, afirman que estas palabras dañan el prestigio internacional de la ganadería española y afecta directamente a “uno de los pilares más importantes de nuestro Producto Interior Bruto”.

Creen que el ministro ha sobrepasado la libertad de expresión para acusar al sector de delitos muy concretos, por lo que, ante la “inaceptable actitud”, le piden que rectifique de manera inmediata, pida disculpas al sector, garantice que no volverá a pronunciarse sin pruebas y dimita del cargo. “De no hacerlo debería ser cesado de forma inmediata si el Gobierno de España no quiere ser copartícipe de sus afirmaciones y del daño que estas puedan producir”, sentencian.

Apoyo de CECAM al sector

Por su parte, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) considera que “los ataques no son de recibo para un responsable del Gobierno al que le compete defender los intereses de la sociedad a la que representa”.

En este sentido, afirman que la ganadería representa el 3% del PIB, aportando 1.000 millones. Además, destacan las cifras en cuanto a exportación de productos cárnicos castellano-manchegos, que ascendieron a 463,1 millones en el periodo enero-septiembre de 2021, demostrando que “la carne española es reconocida por su calidad”.

Así, recuerdan que en Castilla-La Mancha existen más de 11.000 explotaciones ganaderas, que emplean a más de 25.000 personas y que realizan continuos esfuerzos por ser competitivos y sostenibles, por lo que “merecen un respeto que no ha sido salvaguardado”.

Así, CECAM manifiesta su “firme apoyo al sector ganadero, creador de riqueza y empleo y salvaguarda de un desarrollo sostenible”. Entienden que es “inadmisible” que un representante del Gobierno haga este tipo de declaraciones, “mostrando su desconocimiento de la realidad”.

Federación Empresarial de Ciudad Real

En el mismo sentido, FECIR CEOE-CEPYME ha mostrado su respaldo a Asaja Ciudad Real, en relación a la petición de dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Según su presidente, Carlos Marín, “no se puede entender que un ministro realice y reitere este tipo de manifestaciones que no hacen más que causar un grave perjuicio para un sector ejemplar y que ha sido, una vez más, esencial durante esta pandemia”.

Así, considera que “no debe seguir ni un minuto más al frente del Ministerio, ya que las declaraciones, además, se hacen sin tener conocimiento absoluto del sector y en un medio extranjero, con lo que su daño es doble al ser muchas las empresas del sector agroalimentario, las que exportan por todo el mundo, al atacar así también la imagen e intereses de España”.

Por último, al igual que Asaja, piden al presidente Pedro Sánchez que, si no se produce la dimisión, “cese inmediatamente a Garzón para evitar males mayores”.

