Paco Núñez quiere tener en primavera los candidatos a las principales Alcaldías de Castilla-La Mancha

El Partido Popular de Castilla-La Mancha espera tener elegidos alrededor de la próxima primavera a los candidatos a las Alcaldías de las capitales de provincia y ciudades importantes para las próximas elecciones autonómicas, toda vez que ha iniciado conversaciones con la Dirección Nacional del partido para comenzar los trabajos de selección de esos candidatos, de la mano del Comité Autonómico, a la vuelta de Navidad.

Así lo ha confirmado este lunes el presidente regional del partido, Paco Núñez, a preguntas de los medios tras una rueda de prensa, donde ha admitido que la Dirección Nacional todavía está inmersa en el proceso de renovación autonómico y eso "podría retrasar" la designación de candidatos a las capitales de provincia o ciudades importantes.

De ahí que, aunque con la prudencia necesaria en torno a este asunto, el presidente regional del PP ha iniciado las conversaciones con la Dirección Nacional del Partido para que el Comité Electoral Nacional y el Autonómico inicien esos trabajos, reconociendo que, en este asunto, "el Comité Electoral Regional propone y el nacional dispone".

Dentro de este ámbito, preguntado sobre los candidatos de ciudades como Toledo y Talavera, ha reseñado que primero se escuchará al partido. De hecho, la secretaria regional del partido, Carolina Agudo, va a presidir desde esta semana los cinco comités de dirección de las cinco provincias para iniciar la planificación de los congresos locales y la estrategia electoral.

Reforma del Estatuto de Autonomía

En este contexto electoral, y sobre la posibilidad de reformar el Estatuto de Autonomía para aumentar el número de escaños, ha vuelto a reseñar que el PP "no va a participar en ninguna subida de diputados" porque el momento "no puede ser peor" y porque "independientemente del número de diputados que quiera tener Page en el Parlamento él sabe que no va a ganar las elecciones" por la "desastrosa gestión que ha hecho".

Tras referirse al supuesto acuerdo cerrado entre el PSOE y Cs "para que el número de diputados pudiera ser de 49 o 53" en las Cortes castellano-manchegas, Núñez ha subrayado que "la forma tan agónica con la que está trabajando" García-Page, unido a la sensación que tienen los castellano-manchegos de que "el socialismo lleva años diciéndonos qué podemos hacer" hace que el proyecto del presidente autonómico haya "llegado a su fin".

"Ha hecho cosas buenas en el pasado, no lo negaré, ha tenido aciertos y errores, pero es pasado y eso lo sabe Page", ha concluido Paco Núñez, que ha insistido en que su partido seguirá trabajando "independientemente del número de diputados", porque mientras el PSOE está todo el día en el "cálculo electoral", analizando "si pone o quita" diputados, el PP "se dedica a trabajar".

Sigue los temas que te interesan