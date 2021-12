García-Page, muy contundente sobre el encuentro entre el papa Francisco y Yolanda Díaz

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado este sábado que haya personas que "se rasguen las vestiduras" porque la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, visite al papa Francisco, y ha defendido la necesidad de "tener respeto por la gente". Unas palabras que llegan después de que las secretarias de Comunicación del PP de Madrid y del partido en la nación, Maca Puentes y Cuca Gamarra, hayan calificado el encuentro como "cumbre comunista" y "gira" de "autopromoción", respectivamente.

En un acto público que se ha celebrado en Talavera de la Reina (Toledo), García-Page ha lamentado que haya "gente que se rasga las vestiduras" porque el pontífice reciba a Díaz, y tras recordar que él es creyente, ha considerado que "al margen de que se crea o no se crea, hay que tener respeto por gente" y ha cuestionado a las personas a las que "si el papa no coincide con ellos ya no piensan que sea el papa".

"Es el papa, piense una cosa o piense otra", ha subrayado García-Page en el acto de recepción del certificado de la Unesco del registro binacional (México-España) del proceso de fabricación de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Para el presidente de Castilla-La Mancha "ese respeto es esencial", porque "lo contrario significa algo muy peligroso en el fanatismo" de alguna gente, y ha añadido que "hay que tener ese respeto por todo el mundo, piense lo que piense, porque una institución tan importante como ésta representa mucho más que lo que ellos piensan".

