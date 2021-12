Admitidas a trámite 833 enmiendas a los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2022

Las enmiendas parciales que han sido calificadas por la mesa en su reunión de este lunes han sido publicadas este martes en el Boletín Oficial de las Cortes, consultado por Efe. Fuentes parlamentarias han indicado a Efe de que la Mesa de las Cortes ha aceptado las 16 enmiendas parciales presentadas por el grupo socialista y 142 de las 143 que había registrado Cs, toda vez que la que no se ha admitido ha sido porque estaba repetida con otra.

Asimismo, la Mesa de las Cortes ha calificado 675 de las 692 enmiendas parciales presentadas por el grupo popular, si bien una de estas enmiendas se ha remitido al Gobierno regional para que la estudie, ya que supone una minoración de ingresos.

Entre las enmiendas que no han sido aceptadas, el informe jurídico de los letrados especifica que una está repetida, dos de ellas no han prosperado porque se refieren a actuaciones que no se cuantifican y otra porque se trata de una iniciativa de control o dirección política y es "ajena al contenido propio de la ley de presupuestos".

Además, en otro caso no se ha aceptado la enmienda porque "no existe vinculación inmediata y directa con los gastos e ingresos públicos y, además, su contenido no es propio e enmienda al proyecto de ley de presupuestos".

A continuación, el Ejecutivo regional deberá decidir en Consejo de Gobierno si admite o no la enmienda parcial que supone minoración de ingresos y, una vez tomada la decisión, se reunirá la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes para debatir las enmiendas parciales, tras lo cual se debatirá y votará el proyecto de ley de presupuestos en un pleno de la cámara, donde previsblemente será aprobado de forma definitiva.

