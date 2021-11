El PP presenta casi 700 enmiendas a los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2022

El PP de Castilla-La Mancha ha presentado un total de 692 enmiendas parciales a los presupuestos de la Junta de Comunidades para 2022 y ha defendido que se basan en "la voz" y "las prioridades" de la sociedad castellano-manchega.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lola Merino, que ha esperado que el Gobierno regional las escuche y las apruebe porque son "las prioridades" que marca la sociedad y no las enmiendas del PP.

Merino ha explicado que estas enmiendas dan cumplimiento a los compromisos que ha ido adquiriendo el presidente regional del partido, Paco Núñez, y que han sido elaboradas de la mano de alcaldes, colectivos, asociaciones, organizaciones, agricultores, ganaderos, autónomos o el tercer sector.

En concreto, en materia sanitaria el PP presenta una enmienda por 30 millones de euros para la elaboración de un plan de choque de listas de espera y otra de 45 millones para la recuperación de la carrera profesional sanitaria. "75 millones en dos enmiendas que serían posibles si Page no hubiera recortado el presupuesto del Sescam en 60 millones de euros, mientas suben los gastos de Presidencia un 9,3%", ha dicho.

También en materia sanitaria, los 'populares' presentan una enmienda por valor de 16 millones para contratar más profesionales en Atención Primaria y Especializada, que Merino ha dicho que "es posible" porque la Junta tiene previsto gastarse "justo esa cantidad" en altos cargos y asesores en el presupuesto de 2022.

Una cantidad que la portavoz del PP ha dicho que también se puede destinar a las tres enmiendas, por valor de 5,7 millones de euros cada una, que su grupo presenta para que los hospitales de Tomelloso, Valdepeñas y Manzanres tengan UCI.

Enmiendas para el campo

En materia agraria, y ante lo que Merino ha calificado como una situación "insostenible" en el campo, el PP pide un plan de choque para salvar la agricultura regional por 10,5 millones de euros, así como destinar 5 millones al olivar tradicional, 4 al olivar afectado por 'Filomena', 2 millones para a agricultores afectados por la plaga de conejos, otros 2 para el vacuno de leche, 2 más para el caprino y 1,5 para el toro de lidia.

También, recogen los 'populares' una enmienda por 12 millones de euros para un plan de familia, natalidad y conciliación, un plan de rescate para mujeres autónomas por 12 millones y otro de apoyo a la natalidad en el medio rural por 7 millones de euros.

Finalmente, respecto a la economía y el empleo, Merino ha desgranado que el PP presenta una enmienda por 16,5 millones de euros para poner en marcha un plan de empleo dirigido a autónomos, pymes y empresas de la región con el fin que sean quienes contraten a los desempleados; así como otra enmienda por 11 millones para un plan de empleo para jóvenes y otra de 10 millones para otro plan de empleo para que empresas, autónomos y pymes contraten a mujeres.

16 enmiendas del PSOE

El grupo parlamentario socialista ha presentado 16 enmiendas parciales, muy técnicas y que no suponen una modificación sustancial, al proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el 2022, al tiempo que tildado de "chapuza" las casi 700 registradas por el PP.

En rueda de prensa, el presidente del grupo socialista en el Parlamento autonómico, Fernando Mora, ha criticado que el PP "ha prometido a todo el mundo que con 16 millones arregla la región", ya que coge esta cantidad y "la multiplica por 500", a su juicio "un milagro tan grande que no se venía desde el de los panes y los peces", ha ironizado.

"Me parece una vergüenza", ha espetado Mora al PP, al que le ha dicho que "ya está bien de teatro, demagogia e histrionismo" y ha advertido de que como es lo mismo que en años anteriores, tendrá la misma resolución.

“Chapuzas de Núñez”

Mora ha añadido sobre el líder 'popular', Paco Núñez, que "sabíamos que era lanzador de bulos, posiblemente el campeón mundial, lo que no sabíamos es que también se dedica a las chapuzas", ya que a su modo de ver las enmiendas parciales al presupuesto presentadas por el grupo popular "no son otra cosa que una chapuza" y "un juego de trileros" que, ha remarcado, el PSOE no puede aceptar.

Además, el presidente del grupo socialista ha lamentado que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales de Tomelloso, Valdepeñas y Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, que propone el PP en sus enmiendas, se refieren a los mismos centros hospitalarios que el PP decía que "no había que hacer y había que cerrar".

Con todo, Mora se ha mostrado convencido de que los castellano-manchegos van a valorar los presupuestos para 2022 porque "consolidan el gasto que ya ha aumentado sensiblemente en las cuentas de 2021" y porque están elaborados para luchar contra la pandemia de la covid-19 y reforzar la sanidad, la economía y los asuntos sociales.

