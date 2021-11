La ONCE entregará sus Premios Solidarios 2021 el próximo jueves: todos los galardonados

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, el Solidarios 2021 es para el Teléfono de la Esperanza, por su andadura de medio siglo en el cuidado de la salud mental y emocional de la ciudadanía, alineados con los objetivos de la OMS, con el trabajo intenso en calidad y calidez, de su gran red de voluntarios y voluntarias.

En la categoría de Empresa, el premio es para la Unión de Cooperativas de Transporte de Castilla La Mancha (FECOMANCHA), por ser el resultado de una fórmula de economía social, válida para la concentración de los pequeños transportistas autónomos, aprovechando las ventajas del cooperativismo y por su importante papel en la pandemia al ser una pieza clave en la cadena de suministro de bienes a la ciudadanía.

En la categoría de programa, artículo o proyecto de comunicación, el galardón lo ha ganado RTVE Castilla-La Mancha, por ofrecer una cobertura y un tratamiento adecuado a la información social relacionada con el mundo de la discapacidad y el tercer sector de acción social en nuestra comunidad, proyectando y dando difusión a la misma a nivel estatal.

Finalmente, el Solidario 2021 a la Persona Física es para José Luis Perales, embajador universal de Castilla-La Mancha, en uno de sus viajes a Hispanoamérica conoció en Guatemala una Aldea Infantil SOS, donde convivió con los niños y conoció la filosofía de estas Aldeas. Cuando regresó a España se puso en contacto con el presidente de Aldeas S.O.S., pues había venido entusiasmado con una nueva forma de dar cariño, educación y futuro a los niños desamparados y fue el principal impulsor de la creación de la Aldea Infantil SOS de Cuenca y desde entonces no ha dejado de participar en los proyectos de Aldeas, ayudar y visitar la Aldea de Cuenca donde es el “tío José Luis”. Ha donado los derechos de autor de canciones como “Que canten los niños” que es muy conocida y también ha realizado conciertos a favor de Aldeas Infantiles.

El Jurado de los Premios Solidarios ONCE Castilla-La Mancha 2021 ha estado formado por Javier Pérez, director general de Discapacidad de JCCM, Ismael Barrios, director de Radio Castilla-La Mancha Media (CMM), José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha (CERMI CLM), Cristina Arias, consejera general de la ONCE, José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, y Carlos Javier Hernández, delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha.