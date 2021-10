El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha defendido la cultura de las primarias en su partido al tiempo que ha afirmado que en el PP no hay "enemigos", sino gente comprometida con la región. Así se ha expresado tras ser preguntado por Juan Antonio Callejas, diputado nacional por Ciudad Real en el Congreso y alcalde de Villamayor de Calatrava, quien podría disputarle la presidencia del partido en la comunidad autónoma.

En este sentido, Núñez, en una comparecencia en el parque de San Fernando de la capital conquense junto a diputados y ediles del PP de Cuenca y Albacete, ha señalado que él normaliza la cultura de las primarias, y ha recordado que fue elegido hace tres años por esta fórmula.

Asimismo, ha señalado que en su partido "no hay enemigos" sino gente comprometida con Castilla-La Mancha. "El enemigo es el socialismo, Podemos y quien quiere subir impuestos", ha enfatizado el líder popular, quien no obstante no ha querido valorar las opiniones de quien quiera ser candidato.

Mensaje a Benjamín Prieto

Con todo, Núñez ha afirmado: "A mí no me sobra nadie que quiera trabajar por Castilla-La Mancha, empezando por Benjamín Prieto (presidente del PP de Cuenca), continuando por diputados, alcaldes o afiliados de base".

Asimismo, ha retirado que presentará su candidatura a ese congreso dentro de unas semanas y ha avanzado que ya ha recogido "miles de avales", por lo que se ha mostrado "agradecido y abrumado" por el apoyo, además de "ilusionado y comprometido" con su proyecto.

El objetivo, según ha insistido, es ganar las elecciones en la región y ayudar a Pablo Casado a obtener la victoria en todo el país.

Sigue los temas que te interesan