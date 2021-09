Estudian el informe para unir los barrios toledanos de Azucaica y el Polígono

El edil de Urbanismo de Toledo, José Pablo Sabrido, ha presidido la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos que se ha celebrado en el Centro Cultural San Marcos en sesión ordinaria este lunes.

Según ha expresado el edil al término del encuentro, esta reunión ha servido para abordar el estudio informativo y de impacto ambiental de la conexión de los barrios de Azucaica y el Polígono a través de la A-40 y la N-400, lo que redundará en la mejora de la conexión de Azucaica que dispondrá de acceso al nuevo hospital universitario a través de Vía Tarpeya, según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

Además, la Comisión de Urbanismo ha llevado a estudio otros asuntos como la propuesta de aprobación del Plan Especial de reforma interior de mejora de la Iglesia de Santa María de Magdalena y del Hotel Beatriz; el informe de las alegaciones presentadas durante el plazo de información pública de la modificación puntual 30 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU) y se ha dado cuenta del sometimiento a información pública del Plan Especial del Parque Dotacional del Tajo.

En último término, se ha dado cuenta del sometimiento a información pública del Plan Especial de Ampliación de 4+2 habitaciones en el Hostal Bisagra y también del sometimiento a información pública del Plan Especial del Convento de las Agustinas Calzadas de la Purísima Concepción de Nuestra Señora de Toledo (las Gaitanas), así como las solicitudes de declaraciones de especial interés o utilidad municipal de varias obras en el Casco.

El edil de Urbanismo ha destacado de todo ello la importancia de contemplar las opiniones de todos los grupos que integran la Corporación sobre la conexión de Azucaica con el Polígono ya que "es importante para el Polígono industrial, Azucaica y también para la zona residencial del polígono" y ha trasladado el agradecimiento del Gobierno local al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "para reconducir la movilidad de Toledo".

Además, Sabrido ha valorado que se haya dado el visto bueno "prácticamente por unanimidad" a la aprobación de los planes especiales que afectan al Hotel Beatriz y a las Concepcionistas, respectivamente, y ha precisado varias cuestiones con respecto a La Peraleda.

Y es que, tal y como ha apuntado, el equipo de Gobierno aprobó tramitar la anulación del PAU de La Peraleda "una vez que no tiene ninguna actuación concreta y que ya no se puede desarrollar con el POM anulado".

Y, por otro lado, se trata de "actuaciones que llevamos dentro de la anulación del POM del cual, en breve, pensamos tener un avance donde se recogerá el futuro proyecto de la ciudad".

Por todo ello, "toca poner cada uno de los terrenos en el sitio que le corresponde con arreglo a la ley y conforme al planeamiento actualmente en vigor con la modificación 28", ha concluido.

IU Podemos pide información sobre la licencia del Hospitalito

Mientras, por parte del Grupo Municipal IU-Podemos, su portavoz, Txema Fernández, ha preguntado al equipo de Gobierno local sobre la licencia que ha solicitado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al Ayuntamiento de Toledo para poner en funcionamiento el Hospitalito del rey, indicando que esta petición de información es para saber la utilidad que quiere dar el Gobierno regional al Hospitalito del rey y ver si es diferente a lo aprobado en el pleno municipal, que es destinar este edificio a una residencia de mayores cien por cien pública, según ha manifestado la formación en nota de prensa.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo local se comprometió en traer dicha licencia a la Comisión de Urbanismo debido al ruego efectuado por el propio Fernández en la anterior sesión celebrada.

En otro punto de orden del día, ha criticado al Gobierno local que siga potenciando un único modelo económico que es el del turismo tras dar cuenta de varios inmuebles en el Casco Histórico van a cambiar su uso a hostelero.

En concreto, ha señalado que otro espacio religioso que se va a reconvertir en negocio, y "se verá si paga impuestos", es el llamado Convento de las Gaitanas en la Plaza de San Vicente de la ciudad de Toledo, que utilizará parte de su espacio dedicado hasta ahora a fines religiosos a reconvertirlo en hospedería.

Cs lamenta que no haya noticias de Vega Baja

Por otra parte, la edil del Grupo Municipal Ciudadanos, Araceli de la Calle, ha lamentado que los integrantes de la Comisión de Urbanismo sigan sin tener noticias del convenio de La Vega Baja firmando entre el Ayuntamiento de Toledo, la Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Cultura, según ha informado la formación naranja en nota de prensa.

"El Gobierno local dijo en abril que estaba listo y ya estamos en septiembre", ha apuntado, instando al PSOE a cumplir los plazos y a dar a conocer también a la ciudadanía los datos del georradar. "Si no tienen el documento, que se lo soliciten a la Junta. no entendemos por qué no se da ese paso", ha insistido.

Además, ha pedido al equipo de Gobierno que potencie la web municipal para acercar los proyectos urbanísticos a los vecinos, especialmente, en el caso de intervenciones que superen los 500.000 euros. En cuanto a los planes especiales relativos a conventos y edificios religiosos que también se han abordado durante la reunión de la Comisión, Araceli de la Calle ha explicado que la postura de su grupo es respaldar estas actuaciones porque entienden "que son edificios de gran valor patrimonial y arquitectónico y que darles otros usos o fomentar en ellos el desarrollo de otras actividades es una forma de garantizar su futuro", ha concluido la edil.

Por otro lado, Araceli de la Calle ha preguntado al concejal responsable de área sobre la licencia del Hospitalito del Rey. "Hemos confirmado que se descarta el uso como residencia de ancianos y lo lamentamos porque no es lo que demanda la ciudadanía ni lo que el centro histórico necesita", ha esgrimido. En esta línea, ha puntualizado que su grupo seguirá trabajando para que la infraestructura sociosanitaria se reabra como residencia y centro de día para personas mayores.