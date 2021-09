Las Tablas de Daimiel se mueren y el Patronato lleva un año y medio sin reunirse para nada

Rafael Gosálvez, en declaraciones a Efe, ha apuntado que aunque en este tiempo se han producido hechos tan importantes como la "desecación completa" del parque nacional, los miembros del patronato no han sido convocados a ninguna reunión.

En este sentido, el portavoz ecologista ha denunciado que "no es de recibo" que el patronato no se reúna cuando en este tiempo se tiene constancia de actuaciones que "están dañando" la conservación del parque, como es "el agravamiento de la superficie de riego en la cuenca del Alto Guadiana o actuaciones puntuales que se han llevado a cabo, como la construcción de un aparcamiento que no ha pasado por el patronato".

Proyectos, ha indicado, que en muchos casos han sido sometidos a evaluación de impacto ambiental y de los que el patronato no ha sido informado previamente para opinar sobre ellos.

"No es de recibo que el Patronato no se haya pronunciado en este tiempo sobre el aumento de la superficie de regadío, los nuevos pozos creados o sobre cómo afecta la concesión de pasar agua privada a pública, a cambio del aumento del perímetro de riego", ha dicho.

Para nada

"Llevamos un año y medio sin evaluar nada desde el Patronato, y su presidente no se puede escudar en la pandemia para hacer reuniones, que todos sabemos, en muchos casos, se han hecho de forma telemática", ha apuntado.

Además, el portavoz de los ecologistas ha recordado que en diciembre ya pidieron una reunión del patronato, y en abril de este mismo año hicieron lo mismo, sin obtener respuesta.

"No sabemos nada de los censos de aves acuáticas, no sabemos nada de la calidad del agua, no sabemos nada de la evolución de la superficie encharcada. No sabemos nada de lo que está pasando en el parque y sólo conocemos lo que llega a través de los medios de comunicación", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan