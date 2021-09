Page replica a Ayuso por la falsa agresión homófona en Malasaña: "Hay que perseguir la violencia"

La portavoz del Gobierno y consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández; y el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, han arropado al presidente regional, Emiliano García-Page, después de la réplica que éste le ha dado a su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de la falsa agresión homófoba denunciada en el barrio de Malasaña.

Después de que en un acto oficial protagonizado por ambos dirigentes autonómicos el líder del Ejecutivo de Castilla-La Mancha saliera al paso de las palabras de Díaz Ayuso, ambos dirigentes han querido mostrar su apoyo al presidente.

Gracias presidente @garciapage. Son miles las personas merecedoras de este compromiso sin ambages. Y sin salirte de tu papel institucional, has dejado claro que las libertades son intocables y que el respeto a las mismas es la base de nuestra democracia. #StopHomofobia 🌈 https://t.co/PtRJ7X7knj — Blanca Fernandez (@Blanca_CLM) September 10, 2021

Estupenda y merecida réplica de @garciapage a Ayuso quien, en una visita puramente institucional, se ha salido de su papel para competir con Casado haciendo oposición. #StopHomofobia https://t.co/rIYztLzkSx — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) September 10, 2021

En el acto institucional, primero era Díaz Ayuso quien pedía la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras lo acontecido a cuenta de la falsa agresión homófoba denunciada en el madrileño barrio de Malasaña. Tras estas palabras, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien compartía acto oficial con ella, le ha pedido no frivolizar con este suceso. "Al margen de que haya denuncias falsas o no, todos estamos en la obligación de pelear contra todo tipo de violencia, termine en muerte o no", zanjaba como réplica el presidente.

