Paco Núñez, alto y claro con Page sobre un asunto clave: "Yo cumplo lo que prometo y eso va a misa"

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que su compromiso con lo suscrito en el pacto regional del agua "va a misa" y ha reclamado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que lo cumpla. "¿De qué serviría trabajar durante 15 meses en una negociación intensa si ahora no lo vamos a cumplir?".

Así ha reaccionado Núñez a preguntas de los medios a las declaraciones de García-Page en Daimiel en las que ha lamentado que "diputados y senadores del PP por Castilla-La Mancha hayan planteado en el Congreso que hay que seguir con el trasvase y que hay que impedir que se restablezcan las normas que ahora estamos celebrando en la región por primera vez".

Desde Quer (Gadalajara), donde Núñez ha asistido a la Misa en Honor al Cristo, el presidente de los 'populares' ha recordado que él dijo antes de empezar la negociación del pacto regional del agua que respetaría "íntegramente" la posición de la mesa del agua. "La mesa ha hablado y ha firmado un documento. No tiene ningún sentido que yo no cumpla este documento cuando yo antes de empezar la negociación dije que supeditaría lo acordado en la mesa del agua a cualquier interés particular o de partido", ha remachado Núñez.

Cumplir lo prometido

"Tengo por costumbre cumplir lo que prometo. No necesito ni firmarlo ni estrecharme la mano. Con mirar a los ojos y llegar a un acuerdo yo cumplo. Por lo tanto, si además me estrecho la mano y firmo un documento eso ya va a misa", ha continuado el líder del PP.

Al hilo, ha lamentado que el PSOE y García-Page insistan "permanentemente" en que se hable del agua y no de otras cuestiones como la "desproporcionada" subida del precio de la luz que tiene una repercusión "tan negativa" para los castellano-manchegos.

Además, Paco Núñez ha aprovechado para lamentar que el presidente regional no haya aprovechado su presencia en Daimiel para anunciar que va a pedir un trasvase de agua a Las Tablas de Daimiel para evitar que ese recurso medio ambiental y turístico "se cierre".

Finalmente, ha advertido de que 6.500 hectómetros cúbicos se han trasvasado con García-Page en los gobiernos de Castilla-La Mancha y 1.300 hm3 se han trasvasado con Page como presidente de la Junta. "Si tanto interés tiene en un tema y es incapaz de arreglarlo, a lo mejor el problema lo tenemos con el presidente", ha apostillado.

