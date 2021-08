El TSJCM aprueba las nuevas normas para frenar el covid en las residencias de Castilla-La Mancha

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado validez este viernes a las nuevas normas dictadas por el Gobierno regional para frenar el avance del coronavirus en las residencias de mayores. Tras retocar un texto en el que estuvo en desacuerdo en primera instancia, da ahora luz verde a la nueva redacción al no afectar a derechos fundamentales.

Así se desprende del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que ha publicado una Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad en la que da constancia que ya no es precisa la ratificación de las medidas adoptadas en la nueva redacción del 20 de agosto por no afectar a derechos fundamentales.

Las dos medidas denegadas eran la realización de tests periódicos a los trabajadores de las residencias y a quienes ingresen o reingresen en las residencias, y al aislamiento de las personas que presentaran una clínica sospechosa de Covid hasta la realización de las pruebas necesarias.

Tras el rechazo en primera instancia del Alto Tribunal castellano-manchego, el Gobierno regional planteó recurso judicial, si bien el Tribunal Supremo se alineó con la justicia regional y tumbó estas dos premisas.

En la nueva propuesta de decreto, la Comunidad Autónoma retocó estos dos extremos, dejando en recomendación la obligación de que los trabajadores tuvieran que testarse e imponiendo, por ejemplo, que aquellos empleados que regresaran de vacaciones pasaran un tiempo sin poder desempeñar su labor con personas residentes no vacunadas.

Nuevas medidas

La mascarilla será obligatoria para los residentes cuando se encuentren en espacios comunes cerrados, así como en los espacios exteriores si hay un brote en el centro, respecto a lo cual la detección de un solo caso positivo (trabajador o residente) se considerará un brote a efectos de intervención.

El régimen de visitas se mantendrá en dos semanales, en caso de que haya un brote en el centro se recomienda que el visitante haya completado la pauta de vacunación y en todo caso la persona que acuda a un centro sociosanitario de visita no debe presentar un cuadro clínico compatible con coronavirus ni haber estado en contacto estrecho con caso sospechoso confirmado.

En los centros de día de mayores y personas con discapacidad, servicios de estancias diurnas, centros de mayores y hogares de jubilados, así como Servicios de Promoción de Autonomía Personal, la resolución indica que se promueva la vacunación de los trabajadores y recomienda que a los empleados no vacunadas no se les asigne el cuidado de residentes que no hayan completado la vacunación.

Asimismo, se recomienda que durante siete días los trabajadores que regresen de permisos y vacaciones en las que hayan estado más de quince días, no estén en contacto con residentes no vacunadas.

También se recomienda realizar semanalmente prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) a todos los trabajadores vacunados o que hayan pasado la enfermedad en los últimos tres meses, y a los que rechacen la vacuna o no hayan completado la pauta se recomienda control de temperatura diaria y pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) dos veces por semana.

