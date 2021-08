Denuncian las "enormes trabas" a los sanitarios de Castilla-La Mancha con baja laboral por covid

El sindicato CSIF ha lamentado que los sanitarios se sienten “desamparados” ante las trabas para reconocer la enfermedad profesional por la covid-19 ya que solo se ha reconocido a un trabajador del Sescam pese a que la cifra de contagios en este sector supera los 9.000 casos desde el inicio de la pandemia.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que, a su juicio, las bajas laborales por coronavirus deberían considerarse de manera directa como enfermedad profesional y ha denunciado las "enormes trabas" de la Seguridad Social, los servicios de prevención de la Administración regional y la mutua Solimat a pesar de que el real decreto ley de febrero de este año reconoce el cambio de contingencia para el personal que presta servicios en centros sanitarios y sociosanitarios con efectos retroactivos.

El único caso de enfermedad profesional reconocido ha sido mediante una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Talavera de la Reina (Toledo) el pasado 21 de mayo, en un proceso llevado a cabo por CSIF.

De hecho, este sindicato acumula "decenas" de procesos judiciales para el cambio de contingencia, que supone un reconocimiento fundamental en caso de secuelas graves o las indemnizaciones y prestaciones por incapacidad o fallecimiento, así como un nivel de protección económica mayor que una baja laboral por contingencias comunes.

CSIF ha lamentado que haya que acudir a los tribunales en lugar de realizar de oficio este reconocimiento.

La presidenta del Sector de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, Sacramento Rodríguez, ha dicho que “los trabajadores lo han dado todo, ha habido compañeros que han vivido situaciones tan terribles y traumáticas que continúan tratamientos psicológicos, sin olvidar a aquellos que nos han dejado. Las administraciones no pueden olvidar todo lo que han hecho por nosotros. Facilitar el cambio de contingencia a enfermedad profesional no es un regalo, es una obligación y un derecho, no se les puede dejar desamparados”.

Hasta el momento, la Seguridad Social sólo considera de manera mayoritaria el contagio por covid-19 a efectos de prestación de incapacidad temporal.

El Ministerio de Trabajo ha contabilizado un total de 1.973 accidentes de trabajo con baja por covid-19 en la región -nueve de ellos mortales-, mientras que Sanidad eleva a 6.136 los contagios entre el personal sanitario de Castilla-La Mancha desde mayo de 2020, a los que habría que sumar los 3.000 comunicados por el Sescam entre marzo y mayo del pasado año.

Según el CSIF, estas cifras revelan "que sólo se está reconociendo uno de cada cuatro casos como accidente de trabajo, que es una contingencia no profesional", una proporción que está "muy lejos de la realidad dado el elevado número de contagios no cuantificados entre los profesionales de ámbito sanitario", ha indicado en el comunicado.

Sigue los temas que te interesan