Núñez, ansioso por enfrentarse a Page para que Castilla-La Mancha "avale o rechace" su gestión

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que espera que Emiliano García-Page sea su rival en las elecciones autonómicas de 2023 para que los castellanomanchegos "avalen o rechacen" su gestión de la pandemia, así como sus "insultos y mentiras" a lo largo de estos años de gobierno.

Así lo ha indicado durante una entrevista en un programa radiofónico de esRadio, donde ha apuntado que García-Page, en 2023, llevará 21 años en los distintos gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha, por lo que "no hay nada más sensato que aquel que ha gestionado se enfrente a las urnas y los votantes apoyen o no sus decisiones", ha informado el PP en nota de prensa.

Para Núñez, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha designado "un rival interno" a García-Page en la figura de la nueva ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, que a su modo de ver "se ha estrenado tratando de hacer concesiones a Cataluña".

Pandemia

Sobre la gestión de la pandemia de la covid-19, ha lamentado que el presidente regional mantuvo cerrado el nuevo Hospital Universitario de Toledo, que Castilla-La Mancha está "a la cola en vacunación" o que es la última región en hacer pruebas diagnósticas.

De igual forma, ha reiterado que García-Page ha "insultado" a maestros, médicos, alcaldes, personas mayores o fallecidos, a lo que se suman otros problemas como los más de 168.000 parados que tiene la región, las dificultades de los agricultores, los hosteleros y los comerciantes y la situación del turismo, la sanidad, la educación y la política social que "necesitan más esfuerzo", así como la caza y los toros, ha agregado.

Polémica de la carne

Por otro lado, ha afeado que García-Page "dice una cosa y hace la contraria", como cuando ha criticado la campaña contra el consumo de carne del ministro de Consumo, Alberto Garzón, pero en las Cortes regionales ha rechazado reprobar al ministro y ha votado en contra de retirar la campaña; además de que el Ejecutivo autonómico tiene una guía en la que también aconseja consumir menos carne.

Por todo ello, el líder regional del PP ha manifestado que "no estamos para desviar la atención y buscar titulares de otra cosa que no sea echar al socialismo del Gobierno", al tiempo que ha aseverado que "ningún castellano-manchego entendería que el PP, que tiene la opción de gobernar la región como certifican todas las encuestas, no lo hiciera".

Sigue los temas que te interesan