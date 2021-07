Castilla-La Mancha pide un nuevo Fondo Covid para el próximo año

Castilla-La Mancha ha solicitado que el Gobierno articule un fondo covid para 2022, similar a los de 2020 y 2021 aunque de menor cuantía, así como que las comunidades autónomas tengan que hacer un esfuerzo menor esfuerzo en la reducción del déficit. Estos han sido los planteamientos que ha expuesto el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este miércoles de manera telemática, según ha dado a conocer este jueves en una rueda de prensa donde ha calificado de "agridulce" este encuentro entre Gobierno y comunidades autónomas.

Ruiz Molina ha argumentado que aunque en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha habido aspectos "muy positivos y un esfuerzo del Estado en relación con la financiación de las comunidades autónomas, a la vez ha habido propuestas de Castilla-La Mancha "que no han sido atendidas".

En este sentido, ha lamentado que el fondo covid no se contemple para el próximo año, cuando Castilla-La Mancha va a mantener el gasto relacionado con la covid-19, como la plantilla extraordinaria de docentes, y dialoga con la Consejería de Sanidad para saber si mantendrá también los sanitarios contratados durante la pandemia.

Con respecto al déficit, ha explicado que el Estado ha establecido en 0,6 la tasa de referencia en relación al objetivo de déficit de 2022, como recomendación y no como obligación, lo que supone rebajarlo del 1,1 de 2021 y que se traduzca aproximadamente en 250 millones de euros en esta región, aunque Ruiz Molina ha considerado que "todavía no procede este ajuste". En cualquier caso, Ruiz Molina ha considerado que hay "margen" para aprobar otro fondo covid, que también ha sido solicitado por otras comunidades como Andalucía, y para que no se exija tanto esfuerzo en relación al déficit.

Otros acuerdos

A pesar de que estas propuestas de momento no han prosperado, Ruiz Molina ha valorado otros acuerdos adoptados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como el criterio de reparto del fondo covid 2021 para las autonomías, que asciende a 13.400 millones de euros, de los que Castilla-La Mancha recibirá en torno a 500 millones.

Asimismo, ha celebrado la decisión del Gobierno de España de devolver a las comunidades el dinero que les corresponde del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2017 tras dos sentencias al respecto, lo que supone que Castilla-La Mancha recibirá los 130 millones adeudados y a cambio retirará el recurso ante la Audiencia Nacional una vez quede reflejada esta devolución en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

También, ha aplaudido la asunción por parte del Ejecutivo central de las liquidaciones negativas relacionadas con las entregas a cuenta de 2020, que para Castilla-La Mancha tenía un resultado negativo de 350 millones de los que el Estado se va a hacer cargo.

En relación a las entregas a cuenta, el consejero ha comentado que el Ministerio de Hacienda ha comunicado a Castilla-La Mancha que ascienden en 2022 a 5.333 millones, lo que supone una variación respecto a la de 2021 del 6,3 por ciento.

Financiación autonómica

Además, ha indicado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera también ha abordado la necesidad de trabajar "cuanto antes" en el nuevo modelo de financiación autonómica, que está "caduco" y "perjudica enormemente" a la financiación de Castilla-La Mancha.

Al respecto, ha dicho que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a que antes de final de año se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera monográfico sobre esta cuestión.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha apuntado que el objetivo es que todos los ciudadanos puedan recibir los mismos niveles de servicios públicos, con independencia del territorio en el que residan y de la capacidad económica que tengan.

Sigue los temas que te interesan