El presidente del PP, Pablo Casado, ha visitado este domingo los campos de lavanda de Brihuega (Guadalajara). En teoría se trataba de una visita privada con amigos y con el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, pero también ha sido un acto político con el que el líder nacional de los "populares" ha querido hacer patente su respaldo a Núñez pocos días después de que se pusiera en duda su futuro como candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

Casado no se ha limitado a visitar los cultivos de lavanda en Guadalajara sino que lo ha hecho público a través de las redes sociales con un comentario con una clara intencionalidad al destacar que lo ha hecho acompañado de Paco Núñez. "Hoy visito Brihuega en plena cosecha de lavanda con Paco Núñez", ha dicho en su cuenta de Twitter, antes de hacer un comentario en relación con la agricultura: "Como dije en #LumbrerasCope rechazamos el acuerdo del Gobierno con 5000M€ menos de PAC. Pedimos que use fondos UE para modernizar regadíos, y no atacar la ganadería y la agricultura con impuestos y trabas laborales".

Hoy visito Brihuega en plena cosecha de lavanda con Paco Núñez.



Como dije en #LumbrerasCope rechazamos el acuerdo del Gobierno con 5000M€ menos de PAC. Pedimos que use fondos UE para modernizar regadíos, y no atacar la ganadería y la agricultura con impuestos y trabas laborales pic.twitter.com/KylqvaqvfG — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) July 25, 2021

El presidente del PP en Guadalajara, Lucas Castillo, y el diputado nacional del PP José Ignacio Echániz también han querido estar presentes en la visita privada de Casado al Jardín de la Alcarria.

Coincidiendo con los días de la floración de este año, el líder de los 'populares' ha paseado por los campos de lavanda, donde ha podido comprobar in situ la cosecha de esta planta e incluso se ha subido, junto al presidente del PP en Castilla-La Mancha, a un tractor.

Casado también ha paseado por las calles de Brihuega, ha podido disfrutar de los monumentos históricos de esta localidad, ha visitado varios negocios a pie de calle y ha saludado a los vecinos que se le acercaron. También se ha interesado por la destilería y conoció algunas instalaciones.

El término municipal de Brihuega cuenta con una joya de la naturaleza, como son los campos de lavanda. Este cultivo excede las mil hectáreas de plantación, convirtiéndose en un espectáculo sensorial.

