Apuesta multimillonaria de Castilla-La Mancha para la Formación Profesional para el Empleo

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a movilizar más de 66 millones de euros dirigidos al impulso de acciones de Formación Profesional para el Empleo, en una programación que incrementa además el peso específico de los programas mixtos, aquellos que combinan la formación con la experiencia profesional.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha subrayado que la presencia de los programas mixtos ha crecido en 17 puntos desde la llegada al Ejecutivo de Emiliano García-Page, y la inversión en la Formación Profesional para el Empleo lo ha hecho en un 40 por ciento este ejercicio con respecto a 2015.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha presentado la programación del Gobierno regional para este año en materia de Formación Profesional para el Empleo, que movilizará 66 millones de euros para llegar a más de 25.000 personas en Castilla-La Mancha a través de 1.785 cursos y programas. Patricia Franco ha reconocido que el pasado año fue "complejo" en materia de FP para el Empleo, no sólo por el cierre los de espacios formativos con motivo de la crisis sanitaria, sino porque el reparto de los fondos destinados a estas acciones se produjo muy avanzado el año, "lo que nos obligó a trabajar en un tiempo récord para poder poner en marcha 634 cursos para llegar a 11.300 personas".

Programas mixtos

Este año, ha dicho, "la foto es muy distinta", y en ella queda de manifiesto "la voluntad del Gobierno regional por intensificar la apuesta por los programas duales o mixtos", que son aquellos que combinan la formación con la experiencia a través de prácticas laborales en empresas, "y que suponen ya el 45 por ciento de la programación, incrementándose en 17 puntos desde nuestra llegada al Gobierno, cuando ocupaban apenas el 28 por ciento", ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta apuesta del Ejecutivo de Emiliano García-Page por incrementar la intensidad de los programas mixtos en el conjunto de la programación, se encamina en la misma dirección que la nueva Ley de Formación Profesional que prepara el Gobierno central, ha indicado la consejera, que ha subrayado también que la inversión de 66 millones de euros de este año "supone un incremento del 140 por ciento con respecto a la etapa anterior a nuestro Gobierno, cuando era de 27 millones de euros".

La primera convocatoria dentro de esta programación se desarrolló en el mes de marzo, con la convocatoria de acciones de FP para el Empleo con compromiso de contratación, dirigida a personas desempleadas, que se convocó con 3,77 millones de euros para llegar a más de 1.000 alumnas y alumnos. "Hasta ahora tenemos 37 cursos solicitados para llegar a medio millar de alumnos, por lo que animo a las empresas que apuestan por esa modalidad de formación a solicitar estas ayudas", ha indicado la consejera.

Ocupados y desempleados

En el mes de julio, ha avanzado, llegarán las convocatorias de FP para el Empleo para personas ocupadas y para personas desempleadas, las llamadas Modalidad I y Modalidad II, respectivamente. La primera se convocará con una cuantía de más de ocho millones de euros, elevando en un 32 por ciento el importe de la última convocatoria, para dar cobertura a 930 cursos para llegar a 14.100 personas, a través de acciones como programas de formación sectoriales "dirigidos de manera especial a aquellos sectores declarados estratégicos en la Ley de Proyectos y Prioritarios de Castilla-La Mancha", ha señalado la consejera, que ha añadido también los programas transversales y los programas de cualificación y reconocimiento profesional destinados a la certificación de conocimientos a través de Acredita, que está tramitando más de 2.000 acreditaciones para 700 personas en la región en su convocatoria actual.

La segunda de esas convocatorias será la de FP para el Empleo de personas desempleadas, prevista de manera inicial con 24,8 millones de euros para llegar a 8.500 personas a través de 552 cursos, tanto para cursos destinados a la obtención de Certificados de Profesionalidad del catálogo nacional como a aquellos que no los ofertan, así como a formaciones con prácticas no laborales y de adquisición de competencias lingüísticas, "además de incluir ayudas al transporte y becas para que la falta de medios no sea un impedimento para cursar estas formaciones". Estas dos convocatorias supondrán movilizar 32 millones de euros de manera inmediata, en el mes de julio, en una formación "que tiene resultados muy satisfactorios, porque tres de cada cuatro personas que participan en estas acciones encuentran un empleo en el año siguiente a su participación".

Septiembre

En el mes de septiembre llegarán las convocatorias de programas mixtos, en una programación "que hemos renovado para adaptarnos a la nueva coyuntura y dirigirlos a las personas con mayores necesidades de mejora de su empleabilidad: las personas jóvenes, las personas mayores de 52 años y los núcleos rurales", ha señalado la consejera, con tres nuevos programas totalmente novedosos que suponen un año de formación y aprendizaje que se combina con prácticas laborales remuneradas en empresas, "para adquirir experiencia directa".

El primero de los tres nuevos programas es 'Dual Verde', dirigido a aprovechar las oportunidades que ofrecen la economía circular y la sostenibilidad en el mundo empresarial, y que contará con una convocatoria de 3,9 millones de euros para llegar a 240 personas a través de 22 programas. Otra novedad será 'Dual Nueva Oportunidad', dirigido de manera especial a personas con más de 52 años y que supondrá una inversión de 4,8 millones de euros para la ejecución de 32 programas que llegarán a 249 personas beneficiarias. El tercero de estos programas será 'Escuelas Profesionales', destinado a personas menores de 30 años inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil, con una inversión de 3,55 millones de euros y 17 programas, para llegar a 184 personas.

Además, la consejera ha explicado que a estas tres convocatorias novedosas se suman los programas habituales CREA y Talleres de Empleo, que están dirigidos a personas con mayores dificultades de inserción. En el caso del CREA, destinado a contratos de formación y aprendizaje para personas en riesgo de exclusión social, el presupuesto crece un 118 por ciento con respecto a la última convocatoria, llegando a 6,45 millones de euros para llegar a 32 programas y 344 destinatarios. Los Talleres de Empleo se convocarán de manera inicial con una cuantía de 10,5 millones de euros, para financiar 130 talleres para 1.160 personas mayores de 45 años con responsabilidades familiares, y para personas de los sectores más afectados por la crisis sanitaria.

Por último, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el dato de creación de sociedades mercantiles publicado hoy por el INE, que sitúa el crecimiento del mes de mayo en la región en el 160 por ciento, ocho puntos por encima del conjunto del país. "Los tiempos en materia económica están cambiando y éste es un síntoma de mayor dinamismo empresarial, ya que en el acumulado del año la creación de sociedades mercantiles crece un 67 por ciento en la región frente al 54 por ciento de la media nacional, lo que significa que hay una mayor iniciativa empresarial que debe tener su traslación también al empleo", ha indicado.