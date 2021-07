CSIF ve "imprescindible" la continuidad de los refuerzos Covid-19 para el próximo curso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama mantener los refuerzos COVID de personal laboral y funcionario durante el curso escolar 2021-2022, poniendo especial énfasis en la continuidad del personal de Limpieza, Auxiliares Técnicos Educativos, Técnicos Especialistas en Jardín de Infancia, Fisioterapeutas y personal de Enfermería, además de los docentes.

Según el sindicato, la continuidad de la contratación de este personal es "imprescindible" para garantizar una vuelta al próximo curso escolar manteniendo unas condiciones adecuadas de higiene y de seguridad tanto en lo referente a la limpieza y desinfección de los centros educativos como en el necesario apoyo de plantillas de personal que prestan una atención directa al alumnado.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, junto con la Consejería de Sanidad, publicaba recientemente la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2021-2022, donde se establece que deben extremarse las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud en los centros educativos. Sin embargo, asegura CSIF en nota de prensa, "deja en el aire" la continuidad de todo el personal contratado, incluido tanto el personal laboral y funcionario no docente como los docentes incorporados a lo largo del curso 2020-2021.

Puesta en valor de la comunidad educativa

Desde CSIF expresan la preocupación por la reciente propagación de la nueva variante india Delta. "En otros países aproximadamente un 40% de los contagiados ya disponían de la pauta de vacunación completa", afirma. A la espera de que el alumnado de los centros educativos comience a ser vacunado, "el riesgo de contagio sigue presente en cada uno de los espacios de convivencia de los centros escolares", advierte el sindicato.

CSIF subraya que ha sido precisamente la labor realizada por todos los profesionales, docentes y no docentes, la que se ha conseguido frenar la expansión del virus en los centros educativos, por lo que es preciso su continuidad para no bajar la guardia, ya que "la batalla frente al COVID-19 todavía no se ha ganado".