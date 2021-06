Bono a Esther Esteban: "Emiliano y yo somos hermanos y las discrepancias son irrelevantes"

El Economistaha publicado este sábado la entrevista que la periodista toledana y presidenta del Consejo de Administración de la empresa editora de EL DIGITAL Esther Esteban ha hecho al ex presidente de Castilla-La Mancha, ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso, José Bono (Salobre, 1950).

Preguntado por los indultos concedidos a los independentistas, Bono considera que "no reúnen condiciones subjetivas para que se les otorgue porque amenazan con reiterar los hechos delictivos". Sin embargo, cree que el Gobierno "tiene derecho a explorar ese camino para impedir la secesión en Cataluña". Sobre Pedro Sánchez, admite que "no se puede dudar que sea valiente", porque "conceder el indulto cuando las encuestas anuncian que más de la mitad de los electores del PSOE están en contra, es un gesto de valentía y generosidad".

A pesar de tener una opinión diferente a la del presidente de Castilla-La Mancha, que ha sido muy crítico con la medida, Bono admite que "Emiliano y yo somos hermanos" y que cualquier discrepancia entre ellos es "irrelevante personal y políticamente". "Él es quien tiene la responsabilidad de gobernar en la región, y yo estoy encantado de que lo haga con el acierto que le acompaña: mire sus resultados electorales. Pero el PSOE no es un cuartel", señala.

Respecto a Cataluña, el ex presidente regional afirma que "supone el 18 % del PIB" y admite que "sería suicida hacer caso a esas gentes que, hablando más con las tripas que con la cabeza, dicen que los catalanes se vayan de España y nos dejen tranquilos". "La secesión es fruto del egoísmo: quieren separarse porque quieren vivir mejor, quieren comer aparte porque quieren comer más".

Finalmente, dejando de lados los indultos y preguntado por Isabel Díaz Ayuso, Bono sostiene que la presidenta tiene su respeto por su victoria, "pero desde luego no tiene mi aplauso por sus opiniones. Me produce desasosiego su cercanía ideológica a la extrema derecha". Además, considera que extender a toda España el resultado electoral de Madrid "es un error".

La entrevista completa de Esther Esteban a José Bono puede leerse pinchando aquí.