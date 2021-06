La oposición critica las "trabas" de las ayudas covid en Castilla-La Mancha

Ciudadanos y el PP han cargado este jueves contra las subvenciones para el apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 puestas en marcha por el Gobierno regional de las que han asegurado que son "limitadas" en incompletas y han lamentado sus "trabas", mientras que el PSOE ha criticado su discurso del "todo mal".

Así se han pronunciado los tres partidos con representación en las Cortes durante el debate general sobre la repercusión práctica del Decreto de concesión directa de subvenciones para el apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, presentado por el Grupo Parlamentario Popular.

El diputado de Cs Javier Sevilla ha comenzando el debate indicando que este decreto tiene "algunas deficiencias", esperando que desde la Administración regional se planteen soluciones. "Es discriminatorio para empresarios acogidos a módulos, deja fuera a muchas actividades y es injusto con los autónomos y las empresas que han trabajado duramente para pagar las deudas que su actividad les generaba".

También ha criticado que "siga limitando" el acceso a las ayudas puesto que no permite acceder a ellas a los autónomos y pymes que tengan deudas no satisfechas con sus proveedores. "Es injusto y discriminatorio", ha agregado, para señalar que los empresarios han cumplido y a la hora de prestar ayudas directas se les excluye.

Del mismo modo, ha lamentado que el decreto deje fuera a aquellos autónomos y pymes que tengan deudas con la administración o la seguridad social, lo que ha dicho que está "injustificado" en una situación normal pidiendo así una "mayor flexibilidad" para que haya una más autónomos y pymes que puedan pedir estas ayudas.

Por todo ello, la resolución de Cs, que ha sido rechazada, pedía eximir en estas ayudas a autónomos y pymes del requisito de encontrarse al corriente de obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones, siempre y cuando dicha deuda haya sido generada después de la declaración de estado de alarma o que en la campaña de la renta del 2021 tengan una deducción en la cuota íntegra del tramo autonómico del IRPF para lograr un efecto neutro impositivo respecto del incremento de tributación por la percepción de subvenciones y ayudas consecuencia de la crisis del COVID.

PP: "Las ayudas no van a llegar"

De su lado, el diputado del PP Emilio Bravo ha señalado que este decreto "no va a llegar" a los autónomos y pymes de la región por estar "incompleto" y no solucionar sus problemas. "Los problemas siguen, los ingresos han caído y el otoño que se presenta no es muy halagüeño".

Para el diputado del PP, en este decreto de ayudas no se tiene en cuenta a la "mayoría" de empresas de los sectores más afectados por el COVID-19 de la región y, prueba de ello, según ha dicho, es el "malestar" que presentan.

Por ello, ha pedido al Gobierno regional que rectifique para que no se vean afectados los pymes y autónomos de la región porque con su dinero y su patrimonio han mantenido puestos de trabajo y es "injusto" lo que se hace con ellos.

"A los únicos que perjudica este decreto es a los pequeños empresarios y autónomos de nuestra tierra", ha dicho Bravo, para agregar que con este decreto hay dos cosas que quedan "claras": "Parte de nuestro tejido empresarial queda fuera y hay autónomos y pymes que no podrán acceder por las imposiciones y requisitos que conlleva".

La resolución del PP, que ha sido rechazada, pedía incluir en el decreto a todos aquellos autónomos y empresas al corriente de pago con sus proveedores u otros acreedores, financieros y no financieros, así como de los costes fijos en que hayan podido incurrir y devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a fecha 13 de marzo de 2021, eliminar el orden de prelación de pagos o que no se limite a 3.000 euros a los autónomos que tributan por el sistema de estimación objetiva o módulos.

"Una vuelta de tuerca"

El diputado del PSOE Antonio Sánchez ha indicado que este debate es una "nueva vuelta de tuerca" del PP en su discurso de que sabe gestionar la economía mientras que el PSOE lo hace "todo mal". "Se ríen de los empresarios, en definitiva".

Así, ha defendido que el Gobierno regional está defendiendo las necesidades de las empresas, lamentando que tanto el PP como Cs estén el a "queja por la queja" y en "criticar por criticar" sin atender a cuál es el problema en concreto del tejido empresarial castellano-manchego.

Finalmente, ha querido desmentir el discurso pesimista de Bravo al afirmar que es "absolutamente falso" y que está "alejado de la realidad". "Es un capítulo más de la crónica negra que vienen haciendo desde el inicio de la pandemia", ha dicho, para desmentir que vaya a haber "un otoño negro" en la región y vaticinar que las cosas "van a ir bien".

La resolución de los socialistas ha sido aprobada y pide al Gobierno de Castilla-La Mancha realizar una ágil tramitación y gestión de las subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pymes y seguir adoptando las medidas proporcionales necesarias para continuar impulsando la recuperación económica y social de la región.