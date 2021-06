El sector logístico de Castilla-La Mancha, en el foco por supuestos abusos laborales

UGT Castilla-La Mancha ha presentado ante la Inspección de Trabajo diversas denuncias contra grandes multinacionales logísticas implantadas en la región, sobre todo en la provincia de Guadalajara, por los "constantes abusos que soportan las personas que trabajan en esta multinacionales a través de ETT".



La secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha, Ana González, ha puesto de manifiesto en rueda de prensa que “desde el sindicato llevamos mucho tiempo denunciando graves irregularidades por parte de estas empresas”.



Se trata, ha dicho, de grandes multinacionales logísticas implantadas en la región (XPO, DSV, Luis Simõe, 4PX, ID Logistics, ADEO, DHL e ICP) y, sobre todo en la provincia de Guadalajara.

Abuso de la contratación temporal



González y el secretario de Carreteras, Urbanos y Logística de FeSMC UGT en Castilla-La Mancha, Alfredo Ávila, han explicado que las denuncias interpuestas son por el tipo de contratación utilizada ya que, a juicio del sindicato, se trata de una "cesión prohibida en nuestro ordenamiento laboral que abusa de la contratación temporal para así evadir las responsabilidades que conlleva la contratación directa".



Ana González ha explicado que la política de contratación de estas empresas sigue un mismo modelo, en base al cual los trabajadores tienen un contrato 'Eventual por las circunstancias de la producción'.



"En la región estos contratos se están haciendo de manera abusiva y fraudulenta incumpliendo el artículo 15,1 a y b del Estatuto de los Trabajadores, el cual deja claro que el contrato deberá prorrogarse solo una vez y sin sobrepasar el periodo máximo. Hay bastantes trabajadores que –sin descansar un solo día- no han dejado de trabajar en esta modalidad en los últimos años”, ha asegurado.



En este sentido, han explicado que el Estatuto de los Trabajadores refleja que si los trabajadores están contratados en un plazo superior a 24 meses o mediante dos o más contratos temporales adquieren la condición de trabajadores fijos, algo "que también incumplen las empresas de manera constante".



Otro de los incumplimientos apuntados por González es el referido a que debe existir una adecuada relación entre el volumen de esta modalidad contractual y la plantilla de la empresa principal y tampoco se cumple.

Denuncian que las ETT no intervienen



Para denunciar a estas multinacionales de cesión ilegal de trabajadores el sindicato se basa en varios hechos, dos de los cuales son "incuestionables" a su entender: que la ETT no interviene en la organización y dirección de su personal, sino que es la empresa principal la que organiza y dirige las tareas de estos trabajadores; y que es la empresa principal la que imparte la formación a los contratados a través de ETT.



Se trata de una formación "que dura entre dos y tres días y en la que se les instruye sobre las acciones que no deben hacer y de las que serían penalizados si las incumpliesen", ha dicho Ana González.



A su juicio, "este tipo de contratación lesiona gravemente los derechos de las personas trabajadoras, lo que es injusto e intolerable", y ha agregado que estas empresas están incumpliendo las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de sus plantillas, así como las garantías que deben ofrecer a los empleados de las ETT a la hora de tener las mismas condiciones que los contratados directamente por la empresa usuaria.