El adelanto electoral pilla a Paco Núñez con muletas: el motivo por el que tendrá que usarlas durante unos días

Paco Núñez ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación en la sede regional del PP de Castilla-La Mancha, en Toledo, con unas muletas que han terminado convirtiéndose en la anécdota de una intensa mañana en lo político e informativo.

El motivo de que el presidente de los 'populares' castellanomanchegos haya aparecido con estas inesperadas compañeras es que sufrió un esguince este domingo mientras hacía deporte en Guadalajara, lo que le obligará a caminar con ayuda durante unos días, según han informado fuentes del partido.

Núñez es un apasionado del deporte y aficionado al running, una afición que practica habitualmente, aunque esta vez la jornada deportiva no acabó como esperaba.

El percance no le ha impedido, en cualquier caso, cumplir con su agenda política apenas unas horas después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

Y precisamente de elecciones ha hablado, aunque las muletas hayan sido la anécdota de la comparecencia. Núñez ha retado a Emiliano García-Page a aclarar si hará campaña para el PSOE de Sánchez o para España.

"¿Para quién van a trabajar de aquí al 29 de noviembre, para el Partido Socialista o para España?", ha preguntado, en referencia a Page y al conjunto de dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha.