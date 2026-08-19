El cariñoso gesto con el que la pregonera de San Clemente sorprendió a Paco Núñez

Paco Núñez se llevó este martes de San Clemente (Cuenca) uno de esos detalles que no se olvidan. Un inesperado y simpático reconocimiento que el presidente del PP de Castilla-La Mancha obtuvo de manos de la diseñadora y creativa publicitaria Teresa Zamorano Granados, que se encargó de pregonar las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de Rus, patrona de la localidad conquense.

El gesto se produjo después de que Núñez, acompañado por el alcalde de San Clemente, Víctor Miguel Luis Camacho, entregase un ramo de flores a la pregonera. Como respuesta, Zamorano les colocó a ambos una banda especialmente preparada para la ocasión en la que podía leerse "Autoridad Pregonera".

Un detalle personal que provocó sonrisas y que hizo especial ilusión al líder 'popular'. Núñez ha querido compartir las imágenes del momento en sus redes sociales, donde ha agradecido al pueblo el cariño recibido durante el arranque de sus fiestas.

"Una noche muy especial en San Clemente y un bonito y divertido gesto de su pregonera, Teresa Zamorano, una banda de Autoridad Pregonera que me llevo con mucho cariño", ha escrito Núñez.

Y la anécdota tiene, además, una pequeña segunda lectura política. Porque el dirigente del PP lleva tiempo hablando precisamente de las fiestas patronales de los municipios de Castilla-La Mancha y de su intención de reforzar el apoyo de la Junta a los ayuntamientos si llega a la Presidencia del Gobierno regional.

Núñez comprometió el pasado verano la puesta en marcha de un plan de apoyo a los consistorios para la organización de sus fiestas patronales, una medida con la que pretende que la Administración autonómica colabore con los alcaldes para que estas celebraciones "sigan siendo un evento único y que les convierte en un lugar simbólico".

Así que, mientras espera a las elecciones autonómicas de mayo de 2027 y trabaja por alcanzar su objetivo de relevar a Emiliano García-Page al frente de la Junta, Núñez ya puede presumir, al menos en San Clemente, de haber recibido su primera banda de autoridad. Eso sí: "Autoridad Pregonera" y con carácter honorífico.