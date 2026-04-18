Milagros Tolón, la hincha del Atleti que no tomará partido en la final de Copa

El estadio La Cartuja acoge este sábado (21:00 horas) la final de la Copa del Rey, un partido que disputarán la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Felipe VI presenciará el partido desde el palco y entregará el trofeo al equipo campeón. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, estará en Sevilla junto al monarca.

Tolón es una seguidora fiel del Atleti, unos colores de los que siempre ha presumido. El choque contra el conjunto vasco acerca a los hombres de Diego Pablo Simeone a su primer título desde 2021. Y la toledana lo presenciará in situ.

Lo que Tolón no podrá hacer será ejercer de hincha. Aunque le cueste, porque se reconoce una colchonera apasionada, deberá mantener la compostura y proyectar neutralidad. Sabe que representa al Gobierno de España que encabeza Pedro Sánchez.

La titular de Deportes, una parcela de su cartera de la que asegura que disfruta mucho, es consciente de que no se puede poner de parte de ninguno de los dos equipos. Un escenario distinto se abriría con la eventual participación de su Atleti en la final de la Champions League.

También se intuye distinto el tono con el inminente Mundial de fútbol que se celebrará entre México, Canadá y Estados Unidos: en Norteamérica sí podrá presumir de apoyo a la Roja.

La ministra —presumiblemente— sufrirá esta noche, aunque lo hará en silencio. Tolón se desplazará a la capital de Andalucía en un viaje privado y regresará en avión con el jefe del Estado.

Más allá de la final copera y de los compromisos institucionales adheridos al cargo que estrenó el pasado mes de diciembre, Tolón mantiene una presencia —tan activa como privada— en Toledo, incluidas reuniones con familiares y amigas.