Un alcalde de Castilla-La Mancha con 28 años, primer español al que nombran 'Político del año'

Kike Collada, alcalde de El Recuenco (Guadalajara) de 28 años, ha sido galardonado con el premio internacional Politician of the Year 2025 (Político del Año 2025) que otorga la comunidad global de jóvenes líderes One Young World convirtiéndose así en el primer político español en recibir la distinción, que visibiliza a líderes menores de 35 años cuyo trabajo desde las instituciones está generando un impacto positivo en sus comunidades.

Junto a Collada, el jurado -que cuenta con presencia de integrantes internacionales de alto nivel- también ha reconocido a Huang Jie, diputada en el Parlamento nacional de Taiwán y primera representante abiertamente LGBTQ+ de su país, y Zaynab Mohamed, primera mujer musulmana que accede al cargo de senadora en el estado de Minnesota (Estados Unidos).

Según destaca la Alcaldía de El Recuenco en nota de prensa, One Young World se considera uno de los foros internacionales más relevantes para el liderazgo juvenil, con una red de más de 18.000 embajadores en 190 países. Cada año reúne a más de 2.000 jóvenes líderes en una cumbre mundial que ha servido de plataforma para proyectos que han beneficiado a millones de personas en todo el mundo.

La Cumbre Mundial de One Young World cuenta cada año con la participación de figuras internacionales de primer orden, entre ellos el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, la Nobel de la Paz, Malala Yousafzai;, el exprimer ministro canadiense, Justin Trudeau o el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.

El jurado de la edición 2025 estuvo integrado por referentes políticos y sociales como Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; Aya Chebbi, panafricanista y exenviada especial de la Unión Africana para la Juventud; y Hasina Safi, exministra interina de Asuntos de la Mujer en Afganistán.

La ceremonia de entrega del Politician of the Year 2025 se celebrará en la Cumbre Mundial de One Young World, que tendrá lugar en Múnich (Alemania) del 3 al 6 de noviembre.

Alcalde con TikTok

Kike Collada concedía en mayo de 2024 una entrevista a EL ESPAÑOL de CLM en la que explicaba los motivos para haberse presentado a alcalde cuando apenas contaba con 26 años y cómo se convirtió en todo un fenómeno viral en TikTok acercando al público su labor diaria en el Ayuntamiento.

Junto a una amiga, se planteó la manera de "llegar a la gente joven y mostrarles la política local, que no se ve en las televisiones". "Es algo meramente vocacional, para ayudar al pueblo. Hay mucha gente que responde a los vídeos con sus dudas y yo intento responder a todos", reconocía.

Una de las preguntas que más le hace es si cobra por su cargo de alcalde: "No cobro nada por ello. Y me dicen 'te estarás llevando dinero'. Me da pena que la gente piense que nadie puede hacer estas cosas de forma altruista. Hago esto por amor a mi pueblo, porque me ha dado mucho y es mi forma de devolverlo ante el sentimiento de deuda. Mi mayor gratificación es ver a la gente ilusionada y que el municipio tiene iniciativas que le dan más vida", explicaba.