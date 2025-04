Se viraliza en Toledo el vídeo de un columpio que se mueve solo: "Me llamó la atención porque no había nadie"

Una zona de juegos infantiles ubicada en el céntrico paseo de Recaredo de Toledo está revolucionando las redes sociales. El motivo es que se ha viralizado un vídeo donde se osberva como uno de los columpios se balancea solo durante varios minutos.

La grabación, publicada en la red social Facebook por 'Rutas de Toledo', está generando un gran revuelo. Son decenas de toledanos los que discuten, con una buena dosis de humor, sobre si la causa de este curioso momento tiene alguna ley física detrás o incluso si se trata de un fenómeno paranormal.

Sea cual sea el motivo, lo cierto es que en el vídeo, filmado el pasado 4 de abril, se observa otro matiz inquietante: otro columpio permanece al lado completamente inmóvil.

"Subíamos hacia las escaleras mecánicas y veo que hay un columpio que se mueve totalmente solo. Me llamó la atención porque no había nadie, no había ni un niño, acababa de llover, eso estaba desierto. De forma automática cogí el móvil, me puse a grabar y ahí se quedó el vídeo. No le dí ninguna importancia, haste se me olvidó, fíjate", explica a EL DIGITAL CLM - EL ESPAÑOL el autor de esta grabación, que prefiere mantener el anonimato.

Aunque algunos creen que se trata de un montaje o una manipulación, el autor del vídeo que acumula cientos de miles de visualizaciones asegura: "Yo no provoqué nada, ni yo empujé, ni había nadie ayudándome, nadie tirando un hilo. Ya te digo fue totalmente espontáneo".

Del otro lado, varias personas comentan en el propio vídeo que han presenciado este mismo fenómeno, es decir, que han visto como ese columpio se movía solo. "Me escribió una pareja en privado y me mandaron un vídeo del año 2019 donde se ve un columpio moverse, el columpio es distinto, pero el parque es el mismo. Además me dijero que estuvieron diez minutos mirando y el columpio seguía moviendose".

#fantasmasdeToledo #misterio #tik_tok #ghost #Paranormal #terror ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator @rutasdetoledo Más #columpio que se mueve sólo en #Toledo . Parte 2. Hay más testigos: El pasado 4 de abril de 2025 publicamos un vídeo, grabado espontáneamente cuando pasábamos por allí, de un columpio moviéndose sólo en el parque que se encuentra justo al lado de las escaleras mecánicas en el Paseo de Recaredo de Toledo. Se ha convertido en un vídeo viral en varias redes, con miles de visitas y cientos de comentarios. Muchos de ellos afirman que es un invento, que nosotros movíamos el columpio, etc. No es cierto, pues no hay ninguna necesidad de inventar algo así, ni tiene sentido alguno. Pero entre todos los comentarios no han sido pocos los toledanos/as que han dicho que ellos también lo han visto, en el mismo parque. Y Diana Paredes y Miguel García (@nunezmiguelgarcia) anoche, en Instagram, nos enviaron un vídeo grabado el 9 de junio de 2019, hace 6 años, con el mismo columpio moviéndose, en soledad, durante casi ¡1 minuto!. Seguro que hay una explicación a este movimiento casi constante y en soledad, no lo descartamos (y ojo que el que está al lado ni se mueve) pero curioso al menos es. E insistimos, no es algo preparado, en nuestro caso sólo pasábamos por allí trabajando y me llamó la atención que llevaba un rato moviéndose sólo (lo vi desde lejos pues venía desde Bisagra). En nuestro vídeo, no grabo más a la derecha pues pasaba una persona y no quise que saliera en el vídeo, pero esta persona, (no era un conocido), venía paseando y en ningún momento se acercó al interior del parque que, como se observa, está acotado. Hacía frío, acababa de llover hace un rato y no había ningún niño cerca. El columpio, se movía sólo. Si alguien más consigue grabar algún vídeo más, que nos contacte. ¡Buen día! RutasdeToledo.es #viral

Posible expliación

Más allá de las especulaciones que está generando esta anecdota en las redes sociales, lo más lógico es pensar que este movimiento se deba a una causa lógica y natural. En todo caso, la corriente de aire como motor de movimimiento del columpio puede ser en parte descartada, ya que en el vídeo solo oscila uno de los balancines y, además, los árboles de alrededor tampoco muestran movimiento.

Sin embargo, el creador del vídeo apunta que justo debado del parque donde se halla el columpio se encuentra un parking subterráneo y que quizás "las vibraciones podrían provocar ese movimiento". Asímismo, no descarta que algún niño se bajase minutos antes y el balancín siguiese la propia inercia de manera más prolongada de lo habitual.