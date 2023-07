Los impresionantes números que deja el toledano Feliciano López en su despedida del tenis

Punto final a una carrera impresionante en el deporte de élite. El tenista toledano Feliciano López jugó la pasada semana en Mallorca su último partido como profesional e inicia ahora una nueva etapa en su vida en la que tendrán un protagonismo especial su matrimonio con Sandra Gago y su faceta como padre. Se despide del tenis un excepcional deportista castellano-manchego y lo hace dejando números impresionantes en una carrera envidiable.

Y es que, como ha contado El Español, Feliciano López pone fin a su andadura como tenista profesional. A sus 41 años, se despidió con honores en el ATP de Mallorca. Su último partido lo jugó frente al alemán Yannick Hanfmann y cayó derrotado por 6-2 y 6-4. Aún así, eso no empañó un momento tan especial para él. Se marchó por como los grandes, con la cabeza bien alta tras una larga y reconocida trayectoria.

En su despedida estuvo acompañado por un elenco de figuras reconocidas. Hasta las instalaciones del torneo mallorquín acudieron Toni Nadal, Marc López o Rafa Nadal para presenciar los que eran los últimos coletazos de uno de los tenistas más veteranos del circuito. De hecho, el que fuese número uno del mundo fue uno de los espectadores de lujo en su primer partido en Mallorca y en su adiós no faltó para dedicarle un sincero discurso desde la distancia.

Emotivo homenaje

Junto a su hijo y su mujer, Sandra Gago, Feliciano López recibió un emotivo homenaje. Un vídeo con las mejores jugadas y momentos más importantes del espigado jugador de 1,88 metros. Un 'rara avis' en nuestro tenis, pues fue uno de los pocos que destacó en superficies como la hierba, lugar donde se ha despedido.

Feliciano López siempre pareció ir a contracorriente con el tenis que se jugaba en España. Acostumbrados a brillar sobre la tierra batida, él fue enamorado de la hierba. Con unas características más propias de Wimbledon, siempre demostró su amor por dicha superficie y brilló en ella, muestra de ello son las dos victorias que acumuló en Queen's y en el Grand Slam británico alcanzó tres veces los cuartos de final, su mejor resultado en este tipo de torneos. Y qué decir de su servicio, pues se marcha siendo el cuarto mejor sacador de la historia.

A todo eso hay que añadirle 7 títulos en individuales y 6 en dobles, donde tocó la gloria en Roland Garros junto a Marc López. Además, lo redondeó con cinco Copa Davis, siendo capitán en la de Mar de Plata. Una trayectoria marcada por su longevidad, pues se marcha con 1.556 partidos disputados y con 489 torneos jugados, récord absoluto. También estuvo presente en 79 Grand Slams consecutivos. Con él se marcha un pedacito de la historia de nuestro tenis y de España.

Tras caer derrotado frente a Hanfmann y sumar dos victorias previas en Mallorca, 'Feli' no tuvo más remedio que afrontar su retirada. Un adiós al tenis ya previsto, pues hacía tiempo que ya se dedicaba a los despachos, como lo demuestra su puesto de director del Masters 1000 de Madrid o de responsable de las finales de la Copa Davis que se disputarán en Málaga.

"Es un momento que pensaba que nunca iba a llegar. Quiero dar las gracias al torneo por permitirme retirarme en mi país, en una superficie especial para mí y donde he vivido cosas muy bonitas esta semana. Me llevo un recuerdo increíble por el trato a mí y especialmente esta semana a toda la gente que ha venido a apoyarme. Muchas gracias", afirmó.

"He entendido el tenis como una forma para disfrutar y he intentado dar lo mejor de mí para hacer feliz a la gente y a los fans. Gracias por haber venido hoy. Y gracias a todos los entrenadores que he tenido, cada uno forma parte de mi historia como jugador", agregó Feliciano durante su despedida.



Además, también tuvo palabras de agradecimiento para una de las personas que más le han acompañado en los últimos años. Se trata de Marc López, al que le dedicó varias frases de su discurso, completando una despedida por todo lo alto. "Aparte de amigo y compañero de dobles, ha hecho un esfuerzo tremendo por estar aquí. Te he sentido cerca siempre y te lo agradezco de corazón", declaró.

Las palabras Rafa y Toni Nadal

Sin duda, dos elementos que no podían faltar en la despedida de Feliciano López eran Rafa y Toni Nadal. Con el primero de ellos, el toledano ha compartido varios de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva y no dudó en dedicar unas palabras a través de los videomarcadores de la pista.

"Lo único que me gustaría decirte es felicidades, has tenido una carrera increíble, buena, larga, creo que regular, y de una manera que has podido cumplir sueños. Has podido dedicarte a lo que soñabas desde que eras pequeño y encima has sido un superdestacado en un mundo tan competitivo como es el tenis. Muchísimas felicidades, tiene muchísimo mérito todo lo que has conseguido y haberlo mantenido durante tanto tiempo", declaró Rafa Nadal.

Por último, Toni Nadal, director del torneo, le hizo entrega de un recuerdo al jugador que cuelga definitivamente la raqueta. "Ha sido un privilegio disfrutar de tu presencia. Eres uno de los últimos románticos en el tenis y como aficionado y amigo te deseo lo mejor, seguro que lo tendrás", subrayó tras darle la última bola con la que jugó.

