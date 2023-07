El conjunto de chaleco y pantalón de Sandra Gago con el que marcarte un 'lookazo' este verano

En estos días, el tenista Feliciano López (41 años) tiene la emoción a flor a piel. No en vano, ha hecho pública su retirada del mundo del tenis tras 25 años de brillante carrera. Fue el pasado fin de semana cuando Feli -como lo conoce su entorno más próximo- festejó una de las muchas celebraciones que le esperan y reunió a grandes amigos.

Como no podía ser de otro modo, el as de la raqueta estuvo arropado por su mujer, Sandra Gago (27), la cual deslumbró, por otro lado, con su aplaudido estilismo. No es para menos: es ejemplo de elegancia y gusto a la hora de vestir. Lo demuestra en cada post en sus redes sociales, así como en los eventos públicos a los que suele acudir, casi siempre en solitario.

Por tanto, con el paso del tiempo ha sabido hacerse un hueco como influencer y sus 101.000 seguidores siguen con fervor todo lo que publicita, tanto ropa como productos de belleza. Es lo que ha ocurrido en una de sus últimas publicaciones. Gago enamora con un conjunto "white on white", como ella misma lo define en sus redes.

Sandra luce con un conjunto -de chaleco y pantalón- de la firma Tramell Collection. En lo que respecta al pantalón, cabe decir que es "de punto de tiro alto y con corte recto. Incluye bolsillos laterales. Perfecto para llevar con el chaleco de punto de total look". Cuestan 130 euros.

Está disponible en diferentes tallas. Por otro lado, el chaleco -que cuesta el mismo importe: 130 euros- es "largo con cuello mao. Cierre con botones delanteros. Tiene aberturas laterales". El conjunto está fabricado en viscosa y nylon.

"En Tramell creemos en la importancia de los detalles y del trabajo bien hecho con dedicación, buscando siempre la excelencia. Producimos en España con tejidos sostenibles y de la mejor calidad, cuidando al máximo los detalles.

Apostamos por ofrecer colecciones duraderas en el tiempo, que no siguen modas y que se adaptan a todas las necesidades a las que nos vemos expuestos hoy en día, sin renunciar a la sofisticación y la elegancia", se puede leer en el apartado de Sobre nosotros.

