¿A qué político se refiere Page cuando dice que le ha acabado picando el "bicho" del dinero?

Durante su entrevista con Risto Mejide en el programa Viajando con Chester, emitido este lunes por Cuatro, Emiliano García-Page no solo ha hecho un crítico repaso a la actualidad política nacional, sino que ha hablado abiertamente sobre la corrupción. "Yo he conocido gente que he conocido toda la vida, realmente, que digo: este es capaz de hacer cualquier cosa por ganar votos, pero no por un euro. Y, sin embargo, en algún caso que no puedo mencionar, he visto que les ha picado lo del dinero, y ese es un bicho que a mí me gustaría irme de la política sin que me pique", ha confesado el presidente de Castilla-La Mancha desde el sofá más famoso de la televisión.

Aunque Page ha evitado dar nombres, sus palabras apuntan directamente a personas del entorno político con las que ha compartido trayectoria. "No lo digo ni siquiera en demérito de la mayoría de los políticos que yo conozco, no están por dinero", ha matizado, aunque sí ha dejado claro que ha habido "algunos" casos en los que ha visto cómo el "veneno" del dinero acababa por corromper sus trayectorias e ideales.

Preguntado directamente por Risto, Page ha reconocido que a él también han intentado corromperlo... aunque sin éxito. "Sí, gente que te hace planteamientos", ha afirmado, pero ha añadido que nunca permite encuentros sin testigos y siempre deja clara su intención de actuar según la ley, lo que frustra a las primeras de cambio las intenciones de los malintencionados.

En ese sentido, ha compartido un caso que considera "paradigmático": un empresario fallecido recientemente le ofreció un piso junto a la playa por la mitad de su valor de mercado. "Yo lo había alquilado, me gustaba y era un precio estupendo", ha reconocido, pero decidió rechazar la operación. "Valoro mucho el piso, me encanta, pero valoro sobre todo no vivir con una espada de Damocles en la cabeza", le dijo entonces al propietario.

Con esta entrevista, Page ha vuelto a defender un ejercicio de la política "por ideales y compromiso", y ha criticado el modelo basado en "el poder o el dinero". Una reflexión que deja en el aire una pregunta inevitable: ¿A quién se refería el presidente cuando hablaba de esos políticos a los que "les ha picado lo del dinero"?