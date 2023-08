¿Qué artista independiente toledano ha sido premiado en Hollywood?

El músico multiinstrumentista toledano Carlos Garo, natural de Almorox, ha sido premiado en Estados Unidos. Ha sido gracias a su tema 'Karma', incluido en el disco Samsarak, que ha obtenido el galardón Hollywood Independent Music Awards (HIMAwards 2023) en la categoría 'World'.

Garo recogió el galardón el pasado jueves 17 de agosto durante una gala celebrada en el teatro The Avalon de Hollywood (California), donde el toledano compartió alfombra roja y nominación con otras figuras como el japonés Masa Takumi, ganador este año de un Grammy a mejor álbum de música global.

Los HIMAwards son la principal plataforma mundial para la música independiente. Unos premios con los que los artistas, compositores y profesionales de la grabación de audio de todo el mundo son reconocidos por sus contribuciones y creación de contenido.

Carlos Garo, considerado el impulsor del New Age en España, es autor de cinco álbumes: The Fifth Palace (2012), Entrance To the Parallel Universe (2015), Sky Dancer (2017), Dream Landscape (2019) y Samsarak (2023).

Samsarak es un álbum conceptual que ha grabado durante dos años inspirado en el ciclo de la vida.

