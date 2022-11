¿Qué optimista candidato se ve a sí mismo como la llave para que siga García-Page en la Junta?

La encuesta publicada este lunes en el diario El Mundo, y recogida por EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, en la que se deja todo abierto en Castilla-La Mancha y tanto podría gobernar el actual presidente socialista, Emiliano García-Page, como el jefe de la oposición, el popular Paco Núñez, ha sido interpretada de forma positiva por el candidato de Podemos a la Junta, José Luis García Gascón. El que no es optimista es porque no quiere. Pese a que el sondeo, elaborado por Sigma Dos, no concede a Podemos posibilidad alguna de entrar en las Cortes de Castilla-La Mancha y sólo otorga representación a PSOE, PP y Vox, con victoria de García-Page pero posibilidad de formar gobierno para la derecha, García Gascón se siente la "llave" del futuro gobierno de Castilla-La Mancha y cree que su partido será determinante.

Podemos ha analizado los datos de esta encuesta electoral para Castilla-La Mancha y ha concluido que dentro de su horquilla podría obtener hasta tres diputados, lo que “sería esencial para formar gobierno”, según ha valorado la formación morada. García Gascón ha explicado que, “a pesar de coger con pinzas esta encuesta, publicada por un medio conservador, está en la órbita del resto de encuestas que auguran la posible entrada de Podemos y su carácter de llave de gobierno regional progresista”, tal como recoge Podemos Castilla-La Mancha en un comunicado.

Asimismo, Gascón ha añadido que “los votos a Podemos son los que más se van a rentabilizar porque solo con unos pocos más que en 2019 vamos a entrar con varios diputados, siendo la llave para evitar un gobierno de derechas”. Según ha señalado la formación, en este sentido, “en varias provincias la diferencia para la entrada podría dirimirse, literalmente, por un puñado de votos”. La formación ha agregado que “Vox se desploma y sigue en caída libre”. Gascón ha considerado que “esta espectacular bajada de Vox, junto a la solidez de los apoyos a Podemos, hacen que, de seguir está tendencia, nuestra formación podría ser tercera fuerza en varias provincias como sucedió en 2015”, lo que no deja de ser una interpretación muy particular de los resultados de la encuesta.

Voto útil

Podemos Castilla-La Mancha ha desmentido, por otro lado, las valoraciones realizadas por el Ejecutivo regional sobre el “voto útil”. Para Gascón, “el único voto útil para frenar a la derecha es a Podemos, porque Page ha entrado en un mimetismo con el PP que ha desdibujado las diferencias e incluso ha agitado una posible gran coalición entre el PP y el PSOE”. Podemos CLM también ha responsabilizado al presidente regional de la subida en intención de voto del PP, justificando que “Page copia al PP y mucha gente acaba eligiendo el original frente a la copia”.

Sin embargo, Gascón considera que “es importante que la gente entienda que el PP hace políticas en contra de Castilla-La Mancha, como votar a favor del trasvase del Tajo o hacer todo lo posible para que se instale en Castilla-La Mancha un basurero nuclear”. Además, “todo esto se suma al legado de las políticas de recortes económicos y democráticos, así como privatizaciones y ataques contra los servicios públicos que dejó el PP con Cospedal tras su nefasto gobierno”.

Por todo ello, el líder regional de la formación morada considera que “el voto útil y que garantizará la puesta en marcha de políticas progresistas para el bienestar de la gente y del medioambiente de Castilla-La Mancha es el voto a Podemos”. Habrá que ver.

