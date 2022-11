¿Puede Andrés Iniesta terminar su carrera en el Albacete? Así responde: "Sería algo muy bonito"

Andrés Iniesta es uno de los grandes deportistas españoles de la historia. Y es de Fuenteabilla, en Albacete, y lleva ese origen con orgullo. Es una persona muy querida y respetada, y no sólo por los aficionados al fútbol. Todo el mundo recuerda en España su gol ante Holanda en la final del Mundial de 2010, un momento impresionante que cambió la historia del fútbol español y llevo a muchos la felicidad.

Doce años después de aquella hazaña de la selección, Andrés Iniesta sigue en activo en el Vissel Kobe de Japón: ha superado una lesión que casi le obliga a dejar el fútbol y protagoniza ahora, además, el documental "Andrés Iniesta, mi decisión". Está en un momento clave de su carrera deportiva y acaba de fichar como analista del Mundial de Catar. Su nuevo sueño deportivo es que España repita aquella gesta y vuelva a ganar el Mundial.

Este jueves el diario Marca publica una interesante entrevista de Nacho Labarga con Iniesta en la que el deportista castellano-manchego habla de su presente y su futuro, también de su brillante pasado en el Barcelona y en la selección española, y lo hace siempre con la humildad y la pasión que le caracterizan. Es una gran entrevista en la que Iniesta, siempre con su estilo, desgrana su vida personal y deportiva y explica el documental del que es protagonista, sin olvidarse de los momentos duros que ha atravesado.

En un momento de la entrevista, el periodista le pregunta por la posibilidad de tener un futuro en el Albacete. Y su respuesta es muy elocuente: es complicado. No lo ve, pero su amor por la tierra y por el club es evidente. Estas son la pregunta y la respuesta:

"- Ha abierto la puerta a jugar fuera de Japón, ¿se ve terminando su carrera en casa, en el Albacete? ¿O es difícil?

- Sí, creo que es complicado. Por cosas bonitas y cosas que son guays, por así decirlo. Volver al Alba sería algo muy bonito, pero esos escenarios en la realidad no tienen ningún sentido a mi modo de ver".

En otro momento de la entrevista se habla de la faceta empresarial de Iniesta. Ya se sabe que, además de su bodega en Fuentealbilla, Andrés se convirtió en el primer jugador del mundo en lanzar su propia marca de fútbol, Capitten, con unas botas diseñadas y pensadas desde cero por él junto a artesanos japoneses, que incluye también una diversa colección de ropa. "Un Capitten es alguien apasionado que inspira el respeto de sus compañeros", dice la leyenda del fútbol español.

Será muy duro, explica, en otro momento, el día en el que deje de ser futbolista, pero sabe que tiene que asumirlo. Tiene las puertas abiertas a una posible vuelta al Barcelona, no ya como futbolista, sino en otras facetas diferentes. Estas son sus palabras:

"-En caso de volver a Barcelona, ¿en qué rol le gustaría hacerlo: entrenador, director deportivo...?

- Es algo que no depende exclusivamente de uno. Hay dos cuestiones. Una es si me gustaría y la respuesta es sí. Y la otra es si se da el caso o no, eso no lo sabemos. Lo único que puedo decir es que intentaré formarme tanto de una cosa como de la otra y al final veremos. Estar allí para transmitir y ayudar en algún sentido, me gustaría. Pero ahora me cuesta visualizar este momento".

