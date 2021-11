Nos tiene acostumbrados el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, a subirse al pulpito de la propaganda institucional y predicarnos los resultados de su departamento. Embelesa Fernández cada día con una retahíla de datos y logros que incluso pueden llegar a sorprender a los más doctos en la materia por la capacidad y eficacia de gestión demostrada por el consejero. Un autobombo que se da de bruces cada vez que conocemos la realidad de esta tierra en asuntos sanitarios.

Y esa objetividad la acabamos de conocer por el Ministerio de Sanidad, asegurando que Castilla-La Mancha, al término del primer semestre de este año, es de lejos la comunidad autónoma donde más tenemos que esperar para ser operados. Una media de 189 días, frente a los 121,49 menos que hace un año, a nivel nacional. Una situación que no ha sido mejor con la COVID donde otro informe señala que Castilla-La Mancha tiene el porcentaje más alto de ciudadanos insatisfechos de este país con la atención sanitaria derivada por la pandemia, a las que hay que sumar las distintas reclamaciones y denuncias realizadas por diferentes colectivos del sector en el ejercicio de su profesión durante todo este tiempo.

Y no será por falta de recursos. Castilla-La Mancha destina un presupuesto anual de gasto sanitario público per cápita por encima de la media nacional y uno de los más elevados del país con relación a su Producto Interior Bruto. Sin embargo, el consejero Fernández intenta encubrir su gestión, desviando la atención con relatos que al final no cuelan. En esta ocasión anunciando otro aumento del presupuesto en Sanidad y Salud para el próximo ejercicio, su enésimo anuncio de recortar las listas de espera, además de poner en tela de juicio los datos facilitados por otras comunidades autónomas.

La verdad, en política, siguen siendo los hechos y nada más que los hechos. Una circunstancia que Fernández Sanz parece olvidar con demasiada frecuencia, al tratar de mitigar con su habitual desparpajo una deficiente gestión al frente de la Consejería de Sanidad.

