El vídeo de Tangana y la Peluso rodado en la catedral de Toledo a ritmo de bachata, ha tenido su posdata.

Con la mejor disposición, aunque con parné mediante, el deán Ferrer alquiló el templo y no ha sido su mejor ejemplo.

No afecta a la fe el rodaje de Ateo, justificó Juan Miguel, más desde la Archidiócesis don Francisco montó el cisco.

A Juan Miguel le han cesado

A Don Francisco ignorado

La catedral de Toledo difamada

Y la feligresía enojada

No conocía el proyecto insiste el arzobispo. Tampoco el clero y tantos fieles que se manifestaron en tropeles.

Y mientras al deán, pasen y vean, tiene que dimitir por tanto permitir.

La historia de una conversión mediante al amor humano, justificaba Ferrer ufano, ha sido el azote para el sacerdote.

Pide disculpas Juan Miguel si ha podido herir la sensibilidad, más muy caro le ha costado la veleidad.

A Juan Miguel le han cesado

A Don Francisco engañado

La catedral de Toledo difamada

Y la feligresía enojada

“Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la Virgen de la Almudena” interpretan Tangana y Peluso en “Ateo”. Pretendía el dimitido deán con su autorización catedralicia “favorecer el dialogo con la cultura contemporánea, preservando la fe de la Iglesia”. Más mucho me temo que ese debate no figura en su ideario. Y que me perdone la Virgen del Sagrario.

