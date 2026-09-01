El futuro también empieza en septiembre

"Caminante, no hay camino, se hace camino al andar". Pocos versos han conseguido expresar con tanta sencillez una idea tan importante: el futuro no está escrito, se construye. Y pocas cosas contribuyen tanto a construirlo como la educación.

Cada septiembre, miles de estudiantes de Castilla-La Mancha vuelven a las aulas. Para parte del alumnado será la primera vez que cruce la puerta de un colegio; otra parte comenzará Primaria, Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional. Habrá también quienes afronten su último curso antes de incorporarse al mercado laboral o continuar sus estudios en la Universidad. Todos ellos, aunque todavía no lo sepan, empiezan a recorrer una parte importante de su propio camino.

Pero el curso también comienza para miles de docentes, equipos directivos y profesionales que vuelven a asumir la responsabilidad de enseñar, orientar y acompañar; y comienza para las familias, que confían cada día a sus hijos e hijas a nuestro sistema educativo y desempeñan una tarea que ninguna escuela puede sustituir. A todos ellos debemos dar las gracias, porque podemos hablar de centros, recursos, programas, inversiones o nuevas tecnologías, pero la educación sigue dependiendo, en último término, de personas que educan a otras personas.

El curso comienza en septiembre, la educación, sin embargo, se construye durante años: cuando la infancia encuentra una escuela infantil cerca de casa, cuando una familia puede acceder a ella sin que su situación económica sea un obstáculo, cuando una clase tiene menos estudiantes y el profesorado puede dedicarles más tiempo, cuando un centro dispone de mejores recursos, cuando la juventud encuentra en la Formación Profesional una oportunidad para desarrollar su talento o cuando el alumnado puede llegar a la Universidad independientemente de los recursos económicos de su familia. Esta es la educación en la que creemos en Castilla-La Mancha: una educación que amplíe las posibilidades de elegir.

Durante estos años hemos ido tomando decisiones que recorren prácticamente todas las etapas educativas. Así, hemos avanzado en la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, hemos reforzado las plantillas docentes —este curso contará con casi 900 profesionales más que el anterior y cerca de 6.000 más que en 2015—, mejorado sus condiciones, reducido las ratios y reforzado su formación permanente a través del Centro Regional de Formación del Profesorado, hemos mejorado nuestros centros y sus recursos, hemos realizado una apuesta sin precedentes por la digitalización y la innovación educativa, hemos ampliado y transformado la Formación Profesional y hemos dado un paso especialmente importante para facilitar el acceso a la Universidad con la gratuidad del primer curso y el reconocimiento al esfuerzo y a la excelencia académica mediante la gratuidad del segundo curso para quienes cumplen los requisitos establecidos.

Y queremos seguir avanzando. Este curso daremos un nuevo impulso a la Formación Profesional con una ley propia para Castilla-La Mancha, concebida para estrechar aún más la relación entre formación y empresa y responder a la creciente demanda de profesionales cualificados.

Así se construye realmente un sistema educativo: con políticas públicas y recursos, desde luego, pero también con miles de pequeños avances que difícilmente aparecen en una estadística. Ese es el trabajo que vuelve a comenzar.

Dentro de diez meses volveremos a cerrar las aulas y el mejor balance posible no será únicamente comprobar cuánto ha aprendido nuestro alumnado, sino saber que es un poco más autónomo, más capaz de pensar y está mejor preparado para decidir qué quiere hacer con su vida.

Porque el futuro puede parecer algo lejano, pero, para miles de niños, niñas y jóvenes de Castilla-La Mancha, el futuro vuelve a empezar este septiembre.

Amador Pastor Noheda es consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha.