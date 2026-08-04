Que el fuego no dé paso al olvido

Hay incendios que terminan cuando se apaga la última llama. Y hay otros que, aunque dejen de arder, continúan durante años en la memoria de quienes los han vivido. Eso es lo que ocurre hoy en la Sierra Norte de Guadalajara.

Hace unos días regresamos a Condemios para reunirnos con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de La Mierla. Durante la emergencia estuvimos junto a ellos, como correspondía: escuchando, ayudando en todo lo posible y acompañando a quienes estaban viviendo momentos de enorme angustia. En esta ocasión volvimos para hablar de otra realidad, quizá menos visible, pero igual de importante: la reconstrucción. Porque cuando los helicópteros se marchan, cuando los medios de comunicación buscan la siguiente noticia y cuando desaparecen los focos, empieza el verdadero desafío.

Los alcaldes nos trasladaron su preocupación por recuperar un hábitat único, por restaurar un patrimonio natural que tardará décadas en volver a ser lo que era, por reparar los daños materiales y por salvar la economía de muchos municipios que depende directamente del monte. Pero también hablaron de algo mucho más difícil de cuantificar: de los recuerdos perdidos, del paisaje que formaba parte de la identidad de generaciones enteras y de la enorme carga emocional que deja una tragedia como esta.

Porque un incendio no solo arrasa árboles. También arrasa lugares donde crecimos, caminos que recorrimos, rincones donde aprendimos a querer nuestra tierra. Y eso no aparece en ninguna estadística.

Precisamente por respeto (y por responsabilidad) a quienes lo estaban perdiendo todo, desde el Partido Popular decidimos actuar como creíamos que exigían las circunstancias: con prudencia, con responsabilidad y con respeto institucional.

Durante los momentos más complicados evitamos convertir una tragedia en un debate político. Nuestra prioridad fueron siempre los vecinos, los alcaldes, los servicios de emergencia y todos aquellos que luchaban sin descanso contra el fuego.

Cuando, transcurridos seis días, el incendio seguía fuera de control y ya había arrasado alrededor de 29.000 hectáreas, planteamos públicamente (de forma escrupulosamente respetuosa) que el Gobierno regional valorara la conveniencia de solicitar la activación del Nivel 3 de emergencia. Era una propuesta, no una crítica; una reflexión, no una descalificación.

La respuesta, sin embargo, fue muy distinta. En lugar de debatir serenamente una propuesta legítima, llegaron los ataques políticos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, calificó a quienes formulábamos esas dudas de "carroñeros", elevando innecesariamente el tono del debate en unos momentos que exigían precisamente lo contrario: serenidad y unidad.

Resulta inevitable comparar esa actitud con lo ocurrido apenas unos días después en los devastadores incendios de Madrid, Toledo y Ávila.

Entonces vimos cómo dirigentes socialistas, lejos de priorizar un mensaje de unidad institucional, dirigían sus ataques contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. El propio ministro Óscar Puente llegó a llamar públicamente "mamarracha" a Isabel Díaz Ayuso mientras miles de personas luchaban contra uno de los mayores incendios de los últimos años.

Da la sensación de que para algunos da igual gobernar que estar en la oposición: la calculadora electoral nunca se apaga.

Nosotros creemos que hay momentos en los que la política debe saber dar un paso atrás para que avance la sociedad.

También resulta preocupante comprobar cómo, desde los primeros momentos del incendio de La Mierla, comenzaron, de forma premeditada, a señalar culpables antes incluso de que concluyan las investigaciones. Primero se puso el foco sobre un agricultor acusándole de todo tipo de pecados, llegando incluso a difundirse en determinados ámbitos su nombre y su supuesta vinculación política, en un contexto en el que no es difícil intuir de dónde pueden proceder ciertos detalles cuando estos solo obran en poder de la propia administración. Después aparecieron intentos de trasladar responsabilidades hacia otras administraciones, como la Diputación de Ciudad Real, en una estrategia que parecía buscar más el desgaste político que la solución de los problemas.

En una tragedia de esta magnitud nadie gana cuando comienza la búsqueda precipitada de culpables. Lo que la ciudadanía espera de sus responsables públicos es coordinación, eficacia, humildad y capacidad para aprender de todo aquello que pueda mejorar la respuesta ante futuras emergencias.

Habrá tiempo para analizar decisiones, protocolos y posibles mejoras. De hecho, ese análisis será necesario y saludable. Pero hacerlo con rigor nunca puede confundirse con utilizar el sufrimiento de miles de personas como arma política.

Ahora toca otra tarea. La más difícil. La más larga. La que apenas ocupará titulares.

Hay que recuperar montes, caminos, explotaciones agrícolas y ganaderas, infraestructuras, biodiversidad y actividad económica. Pero también hay que reconstruir la confianza de quienes hoy contemplan un paisaje irreconocible desde la puerta de sus casas.

Y esa reconstrucción no puede depender del interés mediático del momento. Nuestro compromiso es seguir acompañando a los municipios de la Sierra Norte, defender sus reivindicaciones allí donde sea necesario y exigir los recursos que permitan devolver oportunidades a esta tierra. Porque los incendios se apagan con esfuerzo. Pero al olvido solo se le combate con compromiso.

Que no olvidemos nunca a quienes perdieron parte de su vida entre aquellas llamas. Que no olvidemos a los alcaldes que sostuvieron a sus pueblos en los peores días. Que no olvidemos a quienes arriesgaron su vida para proteger la de los demás. Y, sobre todo, que no olvidemos a la Sierra Norte.

Porque reconstruir un territorio es importante. Pero mucho más importante es que quienes viven en él sepan que jamás serán abandonados cuando las cámaras se apaguen.

Lucas Castillo Rodríguez es presidente del Partido Popular de Guadalajara y senador.