Formar para transformar: un compromiso sindical irrenunciable

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Comprobar Lotería Navidad 2025
Lotería del Niño 2026
Comprobar Cupón Diario
Sánchez excluido de los líderes de la UE
Exmujer de Koldo declarará ante el juez
Sumarios perseguirán a Sánchez en 2026
Trump y Zelenski ven la paz cerca
Guardia Civil maniatada ante los narcos
Prohibición pirotecnia y petardos
Joven países con mayor SMI de Europa
DGT triángulos en carretera
Albañila en España
Español en Alemania
Crisis Doña Manolita
Gonzalo Bernardos
Bajas en Navidad
Falta de mujeres en la obra
Reducir el daño de la resaca
Nutricionista, sobre los horarios de comida
Cirujano alerta sobre enjuague bucal
Cantante de verbena
Dueño de una frutería
Madre de familia
Empresario español en China
Español en Suiza
Vendedor de la Once
Pareja jubilada a los 30
Helena Rodero
Casas sin calefacción
Encender la calefacción
Karlos Arguiñano infancia
Iris, profesora en Dubái
Subida Ingreso Mínimo Vital
Jubilado compra excavadora
Hacienda te revisa
Vivienda en 2026
Vive en Mallorca y trabaja en Ibiza
Mejor mes solicitar jubilación anticipada
Profesora de secundaria salario
Acuerdo en junta de vecinos es ejecutivo
Joven elige profesión más demandada de España
Deducción vehículos eléctricos
Falta de trabajadores churrería
El vuelco en España es de centroderecha
Salario camarero
Calefacción en Navidad
José Elías supermercados
Policía local salario
Asesor fiscal advierte sobre Hacienda
Vigilante afectado por los alquileres
Jubilada comparte piso con 3 personas
Lourdes, madre de 11 hijos
Reforma de la casa
Abascal, el alpinista
Joaquín Sabina inversiones
Reparación ascensores dana
Renovables a precio de saldo
Retirada homologación balizas V16
José Elías economía España
Limpiadora inmigrante en España
Gasolinera low cost
Propietaria y gestora de 75 habitaciones
Recuperar vacaciones si enfermas
Guardias especiales de Navidad
Carnicero vasco, sobre las chistorras
Vive en Valladolid y trabaja en Madrid
Autónomo estalla por impuestos
Dueño lavandería autoservicio
DGT Patinetes eléctricos
Panadería más antigua de España
Pueblo de Burgos
Abrigo barato Kiabi
Transporte público Valencia
Problema agricultura España
Empresario de turrón
Compra de vivienda antes 2013
Descuento factura de luz
Mercadillo navideño en Málaga
Educador físico
Horarios supermercados Navidad
Zapatero versátil Carrefour
Dueño empresa compraventa oro
Funcionario de correos
Colección elegante Parfois
Mantener relaciones en el trabajo despido
Salario profesor español en Irlanda
Santiago Segura 36 horas
Precio calentador eléctrico invierno
Sueldo fontanero en España
Dueño negocio de videojuegos
Hostelero con 38 años de experiencia
Experto en finanzas hipoteca
Lara Álvarez infancia
Rutina Aitana
Abogado avisa sobre Hacienda
Inquilina en Barcelona
Dueño español de una pastelería en Andorra
Comerciante subida precio turrón
Pastor navarro jornada
Dueña de un bar prohibición niños
Ganador del Gordo
Casa Real llega al millón
Dueño lavandería autoservicio
Empleada del hogar interna
Indignación trabajo jóvenes
Española limpiando minas en Australia
Tributación regalos Reyes
Cápsulas para vivir
2 semanas extra permiso retribuido
Ganancias piso okupado
Indemnización coches achatarrados
Estantería barata Action
Profesor madrileño en caravana
Dueño de una churrería
Mueble de baño Lidl
Vestido perfecto Mango
Bolso elegante Primark
Dueño tienda de bicicletas
Lola Alcónez, secretaria general de UGT Castilla-La Mancha.

Lola Alcónez, secretaria general de UGT Castilla-La Mancha.

El Comentario

Formar para transformar: un compromiso sindical irrenunciable

Lola Alcónez
Publicada

La Formación Profesional en el Ámbito Laboral no es un complemento, ni un adorno, ni un recurso secundario dentro de las políticas de empleo. Es, y debe ser, una de las grandes palancas de transformación social y económica de Castilla-La Mancha. Por eso, desde UGT Castilla-La Mancha, y en el marco del programa de Gobernanza 2025, establecimos una hoja de ruta que reflejara fielmente nuestra visión de futuro y nuestro compromiso con las personas trabajadoras y desempleadas de esta región.

Partíamos de una convicción clara: la formación a lo largo de la vida es un derecho, no un privilegio. Y es también una herramienta imprescindible para garantizar igualdad de oportunidades, empleos de calidad y una economía más sólida y sostenible. En un contexto de cambios acelerados -digitalización, transición energética, nuevas formas de organización del trabajo…- no podemos permitir que nadie se quede estancado.

Este año 2025, y con un ciclo a punto de cerrarse, podemos afirmar que Castilla-La Mancha avanza con paso firme hacia un modelo de formación más accesible, más justo y más conectado con la realidad laboral de nuestra región. Hemos llevado información, orientación y acompañamiento a miles de personas ocupadas y desempleadas, a empresas, a delegados y delegadas, y a colectivos que tradicionalmente han tenido más dificultades para acceder a la formación. No hemos dejado a nadie atrás.

Uno de los pilares de este avance ha sido continuar impulsando el Procedimiento Acredita, que ha permitido que cientos de personas vean reconocida, o hayan iniciado el camino para reconocer, su experiencia profesional. Para muchas de ellas, este reconocimiento no es solo un documento: es dignidad, es autoestima, es la llave para mejorar sus condiciones laborales o para acceder a un empleo. Hemos comprobado que cuando la administración, agentes sociales y ciudadanía reman en la misma dirección, los resultados llegan de forma inminente.

También hemos reforzado la visibilidad de la Formación Profesional y la FP Dual. Y en este contexto, aquí y ahora, la Formación Profesional ya no es una opción secundaria: es una vía sólida hacia empleos de calidad. Desde UGT Castilla-La Mancha seguimos poniendo nuestro granito de arena para que más jóvenes conozcan sus oportunidades y se acerquen a ellas con confianza, conscientes de que la cualificación es una herramienta decisiva para su futuro profesional.

Y no solo los jóvenes han sido el centro de nuestra diana, igualmente nos hemos implicado con los colectivos en riesgo de exclusión que tanto necesitan mejorar la empleabilidad por sus grandes dificultades de acceso al mercado laboral. En este caso, hemos trabajado para acercar las oportunidades de Formación Profesional, Formación Profesional en el Ámbito Laboral y el Procedimiento Acredita como herramientas clave para la capacitación y la integración laboral.

Este objetivo se ha materializado en la realización de varios talleres dirigidos a mujeres, personas mayores de 45 años, personas migrantes y otros colectivos vulnerables. Además de informar, estos talleres nos han permitido comprender el grado de conocimiento previo y las dificultades para acceder a las propuestas de mejora en materia formativa, reforzando así una acción sindical útil, cercana y comprometida con la igualdad de oportunidades.

No nos hemos olvidado tampoco de la importancia de los oficios tradicionales que forman parte de nuestra identidad productiva y que necesitan relevo generacional. La formación en estos sectores no es nostalgia, es más bien futuro, es empleo y es territorio. Defenderlos es defender también la cohesión social y económica de Castilla-La Mancha.

En definitiva, el éxito de este ciclo ha sido posible gracias al trabajo conjunto de los agentes sociales, la administración y, sobre todo, gracias a la confianza que las personas trabajadoras y desempleadas han depositado en nosotros. En UGT Castilla-La Mancha cumplimos retos, pero no nos conformamos. La formación es un camino continuo, y seguiremos defendiendo que cada persona tenga acceso a las herramientas necesarias para mejorar su vida laboral y personal.

Hemos demostrado que cuando la formación se toma en serio, transforma. Y continuaremos trabajando para que esa transformación llegue a cada rincón de nuestra región, construyendo una Castilla-La Mancha más preparada, más justa y más competitiva en el cambiante mercado laboral.

Desde UGT Castilla-La Mancha asumimos nuestra responsabilidad como agente social: informar, orientar, acompañar y defender los derechos por encima de todo. Porque la formación no solo mejora currículos; mejora vidas. Y ese es, y seguirá siendo, nuestro compromiso.

Lola Alcónez es secretaria general de UGT Castilla-La Mancha.

Más en El Comentario