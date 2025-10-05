Hoy celebramos el Día del Docente, una fecha para agradecer, reconocer y poner en valor la tarea de quienes dedican su vida a enseñar y educar. Hablar de los docentes es hablar de la memoria de cada persona: todos recordamos aquel primer día de colegio, con sus nervios, ilusiones y preguntas. Lo que nos hace ser quienes somos son nuestros recuerdos personales y buena parte de esos recuerdos están ligados a maestras y maestros, a profesoras y profesores, a las aulas y a los aprendizajes que nos marcaron.

La educación es más que un sistema de transmisión de conocimientos, es una experiencia compartida que construye comunidad y ciudadanía. El alumnado castellanomanchego, casi 400.000 chicas y chicos, aprende cada día gracias a la entrega de más de 33.000 docentes que no solo enseñan materias, sino que ayudan a descubrir el mundo, a convivir, a equivocarse y a levantarse, a respetar y a soñar.

Ramón Llull, en la Edad Media, nos dejó una frase sencilla y poderosa: "Ve por el mundo y maravíllate". Esa es, en esencia, la misión de cada docente: despertar la capacidad de asombro, enseñar a preguntar, abrir caminos de descubrimiento. Porque educar no es llenar cabezas de datos, sino invitar a mirar la realidad con curiosidad, con espíritu crítico y con esperanza.

En Castilla-La Mancha, somos conscientes de que la educación de calidad se sostiene sobre el esfuerzo colectivo de familias, centros, instituciones y, en primer lugar, docentes. Nuestro profesorado ha demostrado estar a la altura de los tiempos, formándose de manera constante, adaptándose a nuevas metodologías, incorporando la digitalización y, sobre todo, poniendo siempre en el centro a las personas.

El futuro se construye en las aulas. Allí se siembran los valores de igualdad, respeto y libertad; allí se aprende a convivir en diversidad; allí se adquieren las competencias que permitirán a nuestra juventud desenvolverse en un mundo en permanente cambio. Pero, más allá de los programas y currículos, lo decisivo es la huella humana: la palabra que anima, la paciencia que acompaña, la mirada que reconoce.

Hoy, más que nunca, también debemos subrayar otro aspecto esencial, como es la educación para la paz y la no violencia. Nuestros docentes se involucran y orientan en la construcción de una sociedad donde el respeto y el diálogo prevalezcan. En la búsqueda de esa educación para la paz no hay colores políticos, solo hay responsabilidad compartida y el docente es una persona clave en ello.

El filósofo Xavier Zubiri recordaba la importancia de hacer preguntas para conocer la verdad y, sobre todo, de formular las preguntas correctas. Esa es otra de las tareas esenciales de los docentes, enseñar a preguntar, a no conformarse con lo aparente, a buscar sentido en medio de la complejidad.

Por todo ello, este 5 de octubre queremos dar las gracias. Gracias a cada docente por su dedicación y generosidad. Gracias por formar ciudadanos libres y responsables, por sembrar en cada alumno y alumna la semilla de la curiosidad, por ayudar a que cada generación dé un paso más en la construcción de una sociedad justa, pacífica y solidaria.

La docencia es, quizá, la profesión más antigua y más necesaria de la humanidad. Sin ella, no habría ciencia, ni arte, ni democracia, ni progreso. Por eso, en este Día del Docente, Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con la educación de calidad y con quienes la hacen posible.

Gracias, maestras y maestros, profesoras y profesores, por enseñarnos a maravillarnos del mundo.

Amador Pastor es consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha