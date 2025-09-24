ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Vinculan a Sánchez con su mujer
Pedro J. pide acotar tiempo en Moncloa
Muere Claudia Cardinale
La UE amonesta al Gobierno
Jubilado con 43 años cotizados
Arquitecto español en China
Sueldo albañiles
Consultor financiero sobre el ahorro
Experto recomienda accionistas Sabadell
Penélope Cruz desayuno
State of Play de Sony
Propietaria Barcelona
Albañil falta de obreros
Mujeres camioneras
Jubilada
La pensión de Carmen Lomana
Eduardo Bolinches
Inquilino sobre buscar vivienda
Pensión de viudedad
Jubilada pensión
Empresario chino
Crisis de la vivienda
Faltan carpinteros
Joven en Estados Unidos
Universitaria
Conductora de taxi
Dueña de una mercería
Trámites para la jubilación
Marta Ortega nombre hija significado
Analista fiscal
Pensión escasa de una jubilada
Casa prefabricada 6 habitaciones más vendida
Jubilado en Tailandia
Trabajador
Sifu Shun
Pareja de españoles en Australia
Empresario español en Dubái
Ignacio de la Calzada
Albañil español en Países Bajos
Descansos en la jornada laboral
Viticultor
Abogada cuenta conjunta
Zara pantalón
Abogado laboralista
Falta de camioneros
Silent Hill
Niño Becerra y las ayudas a los jòvenes
Empresario español en China
Sueldo de lavaplatos en Suiza
Empresaria textil, sobre las devoluciones
Mujer camionera
Joven en Suiza
María, víctima de okupación
Isabel Aranda, experta en recursos humanos
José Elías y los emprendedores
Premio a la alto cargo que relaja las medidas a presos
Falta mujeres empresas
Jóvenes en la construcción
Profesora queja horas extra no pagadas
Salarios construcción Suiza
Jubilada sobre su pensión
Peor error al reformar una cocina
Obligación de atender en catalán
Jordi Segués
Àlex Torío
José Andrés
La periodista Alicia Sánchez López-Covarrubias.

La periodista Alicia Sánchez López-Covarrubias.

El Comentario

¿Y qué que un cura se drogue?

Alicia Sánchez López-Covarrubias
Publicada

La frase resuena como coletilla de la indiferencia contemporánea: “¿Y qué que un cura se drogue?”. Sin embargo, la reciente detención de un sacerdote de Toledo, acusado de estar implicado en un delito relacionado con drogas, ha provocado titulares, conversaciones y no poca confusión. No solo en nuestra tierra, donde le conocemos muchos. ¿Por qué nos escandaliza más que un sacerdote se vea enredado en una causa judicial?

La primera respuesta es que toda sociedad necesita referentes. Los sacerdotes –aún inmersa nuestra cultura en la ya vaticinada “decadencia de occidente” de Oswald Spengler a principios del siglo XX- representan una figura de autoridad moral, de cuidado de lo común… de custodios de lo sagrado.

Cuando uno de ellos cae, no reaccionamos igual que ante la caída de “uno más”. Nos sentimos heridos porque nos toca en lo más profundo de la identidad colectiva. Y así de zaheridos y confusos nos sentimos hoy en España, aquel trozo de Occidente que fue motor en la Edad Media y Renacimiento de una época creativa y espiritual inspirados en valores cristianos, frente a la actual etapa de la historia inmersa en el materialismo, la técnica y el relativismo. Propio, según Spengler, de la vejez de una sociedad. Y no de su progresía, me atrevería a apuntar yo. Pero este asunto sería abrir otro melón.

Lo que puede haber ocurrido con este sacerdote, más que una incoherencia privada con categoría de delito, es una fractura con aquello que representa.

No conviene olvidar que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo en la historia. Palabras gruesas. Esto viene a decir que la Iglesia está formada por santos y pecadores, por hombres y mujeres de carne y hueso. Afortunadamente, ¡sino nos creyéramos dioses!

Que un sacerdote caiga no invalida la obra de la Iglesia. Al contrario, la recuerda más necesaria que nunca: porque seguimos esperando de ella una llamada a la fe, al perdón, a la esperanza y a la caridad.

Doble rasero social

Curiosamente, la misma sociedad que se escandaliza porque un cura esté envuelto en un caso de drogas, ha mostrado una indulgencia ad limitum con referentes políticos y sociales. Ahí están los ejemplos de responsables públicos fotografiados en fiestas privadas con consumo de cocaína, indemnes; de futbolistas envueltos en escándalos de dopaje, indemnes; de figuras políticas indultadas tras casos de corrupción, malversación de fondos públicos o sedición, indemnes o indultados; maltratadores, sueltos. Y esto sí, nos lo tragamos sin despeinarnos.

¿Cómo juzgó Cristo?

Jesús mismo fue consciente de la debilidad de sus discípulos. Judas lo traicionó. Sin embargo, no por ello dejó de confiar en el resto de los suyos ni de enviarles la misión: “Llevamos este tesoro en vasijas de barro” (2 Cor 4:7). Mi madre a esto lo llama ser “carne de cabra”.

El sacerdote no es un superhombre, sino un hombre frágil llamado a una misión grande. Sus caídas nunca deben relativizarse, pero tampoco ser ocasión para el escarnio. Más bien nos invitan a reconocer que la santidad siempre se construye en medio de la debilidad.

El reto: no anestesiarnos

La pregunta, entonces, no es si “da igual” que un cura se vea envuelto en un caso de drogas. Claro que importa, porque lo que representa no es solo su vida privada, sino la custodia de lo sagrado y el servicio a los demás sin esperar nada a cambio, al menos en esta vida que a veces se nos hace tan larga. Pero lo verdaderamente grave sería que dejara de importarnos, que cayéramos en el cinismo de un relativismo que todo lo digiere.

Este doloroso caso del canónigo de la catedral de Toledo nos empuja a todos en lo personal, o al menos a los toledanos, a saber más sobre el miedo, la rabia, el abrazo que le ha faltado… lo que le ha empujado a, presuntamente, delinquir tras una trayectoria intachable, y que lo ha arrastrado en los últimos meses a una vida ausente de sus deberes. La noticia ha causado estupor.

No olvidemos que también el sacerdote, ante la sobreexposición que se vive hoy, precisa aún más de un exquisito cuidado de su vida interior y espiritual. De un acompañamiento fraterno. Quizás sea momento de una auditoría piadosa del estado de nuestros pastores. Hay que cuidar a nuestros sacerdotes para prevenir.

Pero nuestra tarea es más profunda: no renunciar a la exigencia de ejemplaridad. Que nos siga escandalizando es, paradójicamente, una buena noticia, significa que aún esperamos algo distinto, algo más grande, de quienes se ponen al servicio de Cristo y de su pueblo, y ya de paso, hasta de nuestros altos gobernantes. Aunque eso sí sería hoy en día casi categoría de milagro, recuperar la fe en la política.

Como periodista, espero noticias sobre el caso, confiando en que la justicia actúe y que, “El que tenga oídos que oiga” (Mateo 11:15), pero camello, camello o narcotraficante de estos habituales que pasean por nuestras calles y que tienen fichados hasta la policía… pues tampoco lo es propiamente dicho nuestro cura.

La ley no fija el número de papelinas que se pueden llevar, aunque sí especifica que más de 7,5 g de cocaína pura suele ser considerado como tráfico –por exceder de lo que podría considerarse como consumo propio ¡ajá, ajá! - y a este sacerdote parece ser que le han pillado con “una decena de papelinas” de “cocaína rosa”, una droga sintética mezclada con efectos alucinógenos creada en los años 70. Obvio, no deja de ser a) un notición por tratarse de un cura y b) un delito, aunque le hubieran pillado al mismísimo Papa Francisco.

Como cristiana y madre de condición me mueve más la confianza que la desconfianza en el entorno; la certidumbre que la incertidumbre, la esperanza que la desesperanza o la simple espera; la fe infinita en el ser humano, más que el derrotismo o el escepticismo ante noticias como estas.

Porque el escándalo, paradójicamente, es prueba de que todavía nos pellizcan y “nos jode”, que confiamos en la Iglesia; en nuestros sacerdotes y en lo que representan. Tantas veces he rezado por los curas, y sus intenciones, por nuestros gobernantes, y las suyas, –prácticamente todos los domingos pedimos por ellos los cristianos-, que el caso de don Carlos Loriente no nos debe restar un ápice de fe ni merma en nuestros principios. Y que sepa este sacerdote toledano de la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica, que mis oraciones también estarán con él, máxime en esta pena de telediario que pronto pasará y que la justicia reparará, sea cual sea el veredicto.

Más en El Comentario