Y llegó el toro

Y colocó a cada uno en su sitio, que eso fundamentalmente y no otra cosa trae la tauromaquia. Un escándalo, una tragedia, un baile constante con la muerte. Por eso, es tan tremenda y no se acaba nunca. Entre otros motivos, porque su gloria es eterna cuando se alcanza. Ahí están Juan Belmonte o Joselito, por poner sólo los ejemplos clásicos que hoy siguen erizando la piel a los aficionados. Los toreros son artistas que hacen su obra en directo ante miles de personas, contorneándose ante la muerte. Este fin de semana ha perdido la vida un joven de veinte años en El Casar, Guadalajara, corneado por un toro. La vida es así de tremenda, trágica y sórdida. Un gran amigo tiene la habilidad enorme de reducir todos los problemas de su vida a símiles taurinos. Y es verdad. El toro te mide a cada paso y en cada circunstancia. Has de darle los terrenos y no confundirlos. Y el animal no es otra cosa que la propia existencia de cada uno que lo arrincona ante las tablas del sinsentido. Y ahí comienza la lucha, la eterna lucha de la inteligencia frente a la barbarie que nos viene de Creta y Minos. Platón y los sabios de Grecia ya celebraban corridas de toros.

En Albacete han sido los de Samuel Flores los que han abierto la Feria. Unos toros impresionantes, de un trapío descomunal, pero que no propiciaron faena dada su mansedumbre. Dos toreros, Andrés Palacios y David Galván, tuvieron que pasar por la enfermería del Doctor Masegosa, pues sufrieron importantes derrotes durante sus faenas. Galván acabó la faena en pantalón vaquero, deshecho el traje de luces. El mexicanito Isaac Fonseca fue quien más suerte tuvo, pues cortó una oreja al tercero de la tarde, que parecía llevar un carnívoro cuchillo en el morro. El primero de Samuel Flores, un elefante o mamut del Pleistoceno. Permitió cierto lucimiento a Palacios, pero en cuanto lo enganchó la faena se dio por terminada. Hoy vuelve Samuel Navalón, torero de la tierra, que ha estado apartado varios días por su cogida en El Casar precisamente. Samuel es un torero de antiguo, noble, gigante o cíclope como los que aparecían en la mitología clásica. Su arrojo es sensacional y está llamado a grandes triunfos. Esperemos que la cogida del otro día no le haya dejado secuelas psicológicas. Son las peores. Tiene arrojo, valentía y capacidad. Será un gran torero. Hoy es su última novillada y el sábado toma la alternativa, con Roca Rey y Manzanares. Suerte, Maestro, que su afición lo espera.

Y mientras tanto, la Feria sigue su curso, acelera el ritmo, aletea el pulso. Hoy es fiesta local en Albacete, al caer ayer, 8 de septiembre, en domingo. La ciudad seguro que hoy respira algo más lenta, aunque sólo será un segundo. La provincia también viene a la Feria y se llena de vida. Ayer al mediodía, el Recinto parecía la Gran Vía en hora punta. Me recordaba a una gran rave universitaria sin principio ni fin. Pero en el corazón de una ciudad y haciendo latir su historia. Los redondeles hervían como nunca y el calor no era excusa para quedarse en casa. Como bien dijo ayer Paco Núñez, era el día de la Virgen y no tocaba hablar de otra cosa. Quizá ya hoy quepa tomar en consideración el morlaco de la financiación autonómica y el duelo hasta la muerte de los diestros Page y Sánchez. La vida y los toros irán marcando el terreno.

Los cuchilleros han abierto su salón y se hacen presentes en la Feria. No se entiende Albacete sin sus navajas. Aquí aprendí que jamás se regalan, pues se corta la amistad. Aprecu es la historia de un trabajo bien hecho y la defensa íntegra de un sector. Gregorio Arcos, un mecenas de otro tiempo, casi renacentista, que le ha dado a Albacete mucho de lo que la ciudad le ofreció. Con la obra de los albacetenses es como se escribe la grandeza de una leyenda, la de esta ciudad increíble en mitad de La Mancha.

La Feria está para perderse. Quizá por eso el ayuntamiento decidió quince días antes cambiar el sentido de la circulación a algunas calles del centro. No pasa nada… Los que venimos de fuera vamos con tiempo y paciencia hasta llegar a nuestro destino, que es pasar la Feria, vivirla y fundirnos con ella. Pero un poquito más de señalización o previsión tampoco hubieran sido malas. Los GPS no se actualizan todavía y te mandan por calles en dirección prohibida. Debe ser la inercia de los concejales de Vox que salieron en sentido contrario al previsto. Porca miseria. Lorena González se ha quedado sola en la portavocía del grupo verde. Atentos a sus pasos, que puede ser gran figura de la política.

Hoy me daré un paseo por la Academia de Gastronomía, que inicia sus jornadas en el Antiguo Casino Primitivo. Una institución que preside José María San Román y de la que ha sido secretario muchísimo tiempo Ángel Ramírez Ludeña, dos gladiadores del trabajo y el talento a los que esta tierra deberá reconocer en su tiempo. Yo, como no sé guisar, me dejo llevar. Y termino comiendo en El Callejón. Pero esa es otra historia, de la que les hablaré otro día.