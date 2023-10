La pobreza salarial, una cuestión de dignidad humana

En la encrucijada de la economía moderna, un tema inexcusable persiste en el tejido de nuestra sociedad: la pobreza salarial. Es un problema que no solo desafía la esencia misma de la justicia, sino que también pone a prueba a nuestra humanidad colectiva.

Imaginen por un momento el rostro cansado de un trabajador que, día tras día, se esfuerza por construir un futuro mejor, pero cuya recompensa apenas le permite llegar a fin de mes. Esta es la cruel realidad para muchos de nuestros compañeros/as de trabajo que, a pesar de su dedicación y esfuerzo, se ven atrapados en un ciclo de dificultades económicas.

La pobreza salarial no es simplemente un tema financiero; es una cuestión de dignidad humana. Cada trabajador merece el derecho innegable a una compensación justa por su labor, una remuneración que permita, no solo la subsistencia, sino también el acceso a una calidad de vida digna. Es una cuestión que afecta al individuo, a sus familias y a sus comunidades, dejando una marca indeleble en la prosperidad futura.

Nos encontramos en un momento crucial de la historia, donde la solidaridad y la acción colectiva son esenciales. Los sindicatos y los movimientos laborales desempeñan un papel vital en esta lucha por la justicia salarial. A través de la unidad y de la determinación podemos superar esta desigualdad arraigada en el corazón de nuestra sociedad.

La solución no es utópica ni irrealizable. Implica un compromiso genuino de reconocer el valor intrínseco de cada trabajador y trabajadora en nuestra sociedad. Exige una revisión de las políticas salariales y un compromiso empresarial para garantizar que el esfuerzo de cada empleado se vea reflejado en su salario.

La inversión en nuestros trabajadores no solo es una cuestión moral, sino también una estrategia inteligente para la prosperidad económica a largo plazo. Trabajadores satisfechos y bien remunerados son más productivos, más leales y contribuyen de manera más significativa a la prosperidad de las empresas y de la economía en su conjunto.

Hoy, en esta llamada a la acción, nos comprometemos a no descansar hasta que cada trabajador y trabajadora reciba el reconocimiento y la recompensa que merece. No podemos permitir que la pobreza salarial siga siendo un lastre en la ruta hacia un futuro más justo y equitativo.

Es hora de que sociedad, empresas y gobiernos se unan en un esfuerzo conjunto para erradicar este flagelo. Es hora de que la justicia prevalezca sobre la indiferencia. Es hora de que cada trabajador y trabajadora pueda mirar al futuro con esperanza y seguridad.

La pobreza salarial no es solo un problema laboral, es un problema humano. Es una llamada a la justicia que no puede, y no debe, ser ignorada. Juntos podemos y debemos construir un futuro donde ningún trabajador tenga que vivir en la sombra de la pobreza salarial.

La justicia y la dignidad están en juego.

Alfonsi Álvarez es secretaria general de UGT Ciudad Real.

