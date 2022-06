Sin ánimo de quiebra

"Las Entidades Sociales no tenemos ánimo de lucro pero que todo el mundo tenga claro que tampoco lo tenemos de quiebra". Esta afirmación la he escuchado del responsable de una organización que trabaja, desde hace muchos años, por mejorar esa sociedad que todos deseamos cada día sea más próspera con el objetivo de no dejar a nadie atrás.

Pido disculpas por hacerla pública, con su permiso. La contundencia de la afirmación me permite detenerme en una realidad de las que debiéramos ser todos partícipes. El Tercer Sector en Castilla-La Mancha, absolutamente imprescindible para la prestación de servicios públicos de atención directa a todos los colectivos, está sufriendo de una fragilidad endémica, al ser relegados por los Poderes Públicos.

El pasado viernes, 10 de junio, el Partido Popular de Castilla-La Mancha celebró su Comisión Regional de Bienestar Social. En la misma se han abordado las principales áreas de trabajo en materia de Bienestar Social con el objetivo de analizar las principales dificultades a las que se enfrentan los distintos colectivos, así como las demandas hacia un Gobierno Regional cada día más preocupado en su propio interés que en atender las necesidades de personas y familias. Y es que, en contraposición a un Gobierno Nacional y Regional absolutamente irresponsable, se ha continuado con la exigencia de nuestro presidente regional, Paco Núñez, combinando lo reivindicativo con lo propositivo, la realidad sufrida y las alternativas constructivas de gobierno.

De todos es conocida la fragilidad que están viviendo las Entidades del Tercer Sector, en todos los ámbitos, desde la Discapacidad hasta la Exclusión Social, desde la Dependencia hasta las que intervienen en los programas de intervención social. Se ha constatado que, excepto las cantidades que tienen su financiación a través del IRPF, las entidades siguen sin haber recibido ni un Euro de los Convenios suscritos, estando algunos aún sin suscribirse cuando ya estamos con la primera mitad del año prácticamente superada. Cuando las administraciones descargan su responsabilidad en estas organizaciones, deben hacerlo con al menos, la misma financiación que precisarían para hacerlo ellos mismos. La apuesta del Partido Popular es la de seguir “apostando por los tres vértices sobre los que pivotará la planificación del Gobierno de Paco Núñez en apoyo del Tercer Sector: SEGURIDAD, ESTABILIDAD Y CERTIDUMBRE”.

La Política Social es decisiva para el Partido Popular, en todos sus niveles, desde la acción local hasta la planificación estratégica de un área en la que estamos representados cada uno de nosotros, involucrados en que su desarrollo motivará un auténtico estado del bienestar que nos identificará en el modelo de sociedad que perseguimos. La afirmación de la vicesecretaria de Política Social Nacional, Carmen Navarro, poniendo el énfasis en que nuestro partido “siempre pone en el centro a las personas” y la de Paco Núñez, comprometiéndose a “revolucionar la Política Social en nuestra región de la mano del Tercer Sector”, lo ponen de manifiesto, proyectando un modelo de trabajo con el que Castilla-La Mancha desarrollará todo su potencial y consolidará un Sistema Público de Servicios Sociales que dote a todos de una Protección Social de verdadera calidad.

No podemos permitirnos que, en la misma línea que Sánchez, el Gobierno Regional presidido por Page siga abocando a muchísimas familias a la ruina y se siga aumentando la pobreza, con 500.000 personas en exclusión severa en nuestra región y casi 10.000 en situación crítica. No podemos permitirnos que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social siga aumentando, situándose ahora en el 26,4%. Tampoco que el fracaso en la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que no está llegando ni el 40% de las cifras previstas por Sánchez, fuera la excusa de Page para la eliminación del Ingreso Mínimo de Solidaridad, hace ya dos años, llevando a la más absoluta desesperación a familias que demostraban su firme voluntad de superar procesos de exclusión.

Durante toda la legislatura, Page y su gobierno siempre está muy por detrás de los acontecimientos y sus reacciones han tenido como objetivo culpar a otros de sus males, cayendo en muchas ocasiones en el insulto y la descalificación. En materia de Bienestar Social, en ésa misma línea, la toma de decisiones se ha circunscrito a responder a lo que la sociedad y el Partido Popular de Castilla-La Mancha le exigía. La función fiscalizadora a la gestión del Gobierno Regional que como oposición asumimos, se ha convertido en su hoja de ruta para que se hayan revertido, aunque reaccionando muy tarde, sus incapacidades, en base a las nefastas consecuencias de su parálisis. Ejemplos como la apertura de los Centros de Día y Ocupacionales, el indignante retraso en las valoraciones de la situación de discapacidad o el reconocimiento de la deuda del Estado en materia de Dependencia, todas respondidas con efecto inmediato a la exigencia del Partido Popular, evidencian la ausencia de liderazgo y conocimiento de la realidad que el Gobierno Socialista está sufriendo, en todos los sectores, no anticipándose nunca porque se ha dejado de escuchar a los que saben, a los que están en contacto directo y diario, a los que lo sufren.

Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, con la esperanza de que Page copie ejemplos anteriores, exigimos se responda a la ausencia de financiación del Gobierno Regional a la prestación de los Servicios Sociales de Atención Primaria. A día de hoy, al igual que están sufriendo las Entidades del Tercer Sector, las Corporaciones Locales de toda la Región, de todos los signos políticos, siguen sin haber firmado la actualización de sus Convenios, absolutamente imprescindibles, por ejemplo, para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y el pago de los profesionales de los Equipos de Servicios Sociales. Los Ayuntamientos siguen sufragando unos servicios que consideran esenciales, teniendo que priorizar su financiación por encima de otras necesidades que se tienen que posponer por la irresponsabilidad del Gobierno Regional. Señor Page, al igual que las Entidades del Tercer Sector, los Ayuntamientos no tienen ánimo de quiebra.

José A. Martín-Buro Mañas. Vicesecretario Política Social PP Castilla-La Mancha

